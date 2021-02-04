Дорогой Kia Rio по продажам обошел «народную» LADA Granta

После трех месяцев существенного роста, российский рынок снова начал падать. Если говорить конкретно, то итог января — 95 213 проданных автомобилей, что на 4,2% меньше прошлогоднего результата. При этом расклад по маркам остается стабильным. На вершине — LADA, которую пытаются догнать Kia и Hyundai, а замыкают пятерку Renault и Skoda.

А вот список моделей-бестселлеров принес неожиданное известие: Kia Rio вдруг опередила модели из Тольятти — LADA Granta и LADA Vesta. Возможно, дилерам корейского бренда выдали, наконец, достаточное количество машин, чтобы покрыть возникший ранее дефицит.

Кстати, подстегнуть продажи иномарок могут новые ставки утилизационного сбора. Многие подумали, что индексации не будет. Но, как оказалось, все мы начали радоваться раньше времени: редакцию тарифов просто перенесли на февраль-март.