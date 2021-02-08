После снятия коронавирусных ограничений, москвичи массово поехали по барам

Первыми на оживление жизни после 23:00 обратили внимание таксисты. Количество ночных поездок до кафе, ресторанов и баров после снятия ограничений выросло более, чем вдвое, если посмотреть на аналогичный период предшествующей недели.

Вообще, ездить в заведения общепита жители столицы стали активнее: с 27 по 31 января таких передвижений в течение дня стало почти на 20% больше. И если раньше поздние пики поездок приходились на 18:00—22:00, то теперь сдвинулись на 22:00—24:00.

Впрочем, москвичей интересуют не только выпивка и закуска. Специалисты «Ситимобил» и «2ГИС» отметили резкий рост поездок… в музеи. Они открыли свои двери для посетителей 22 января, после чего количество посещений выставок выросло вдвое, и сейчас продолжает свой рост.

Между тем, как показал недавний опрос, машины с шашечками не стали для нас каждодневной привычкой: россияне ездят на такси, лишь когда «приспичит по нужде».