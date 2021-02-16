В Москве появилась услуга «откопать автомобиль»

Несколько любопытных цифр: в прошлый уикенд спрос на услуги по уборке снега через «Объявления» в социальной сети «ВКонтакте» вырос в 28 раз, а лопаты люди искалив в 17 раз чаще.

Интересно, что в Москве параллельно появились услуги… по срочной доставке этих самых лопат. Некоторые пользователи обещали доставить средства для уборки снега прямо до двери. Цена вопроса — 1 500 рублей.

Кроме того, москвичи были согласны расчищать завалы примерно за 690 рублей в час.Но все зависело от конкретной задачи: проторить тропинку до подъезда — это 500, а откопать автомобиль — уже 820 рублей в час. Женщинам обещали скидку.

Если же требовалась целая бригада, то команда дворников была готова выехать на объект за 2 000 рублей в час. К слову, многие пользователи указывали в объявлениях, что готовы предлагать свои услуги круглосуточно, однако — в пределах своего района или округа.

В дни снегопада в Москве вырос спрос и на аренду снегоуборочной техники. Трактористы просили около 12 тысяч рублей за смену, хотя многие владельцы срецтехники взвинтили тарифы до 16 000. Что поделать: предложение не поспевало за спросом.

И еще. Деревья падают на автомобили не из-за снега, а по вине властей! Поскольку случай для Москвы, да и для многих городов России не единичный, портал «АвтоВзгляд» разбирался в причинах этой проблемы.