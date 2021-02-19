Три водительских мифа, рожденных накрывшими Москву снегопадами

И вот теперь вся Россия узнала, что при Лужкове снег убирали куда лучше, чем при Собянине; что для Москвы −20 не характерны. И, наконец, что так много снега в Москве — аномалия. Но так ли это на самом деле?
Ю. М. Лужков стал мэром Москвы в 1992 году. И первые десять лет город не чистил, продолжая традицию Мосгорисполкома — при советской власти въехать в столичный двор мог только полный привод, крайне редкий в те времена. Вся Москва тонула в сугробах, пешеходы пробивали тропы к автобусным остановкам и метро. Исключение — Кутузовский и Калининский проспекты, по которым Л. И. Брежнев ехал в Кремль. Эту трассу чистили всегда. Лужков обнаружил заснеженную Москву лишь в начале XXI века и начал наращивать группировку таджиков с лопатами, воспользовавшись ухудшением экономической ситуации в бывшей союзной республике. То есть убирать улицы и дороги он начал где-то на отметке 2002/2004 годов, а до этого население махало лопатами самостоятельно.
Зимняя температура для Москвы −20 — абсолютная норма. В Москве всегда холодно. И −25 норма. А вот ниже это уже аномалия, хотя и такое бывает. Да, Москва очень снежный город: сугробы здесь всегда и не только по пояс, но и по крышу припаркованного автомобиля.
В романе Д. Оруэлла «1984» пролы не имели памяти и единственное, что помнили о прожитой жизни, так это цены на пиво. Раздавшиеся голоса о благоденствии «лужковского периода» дезавуировали именно эту категорию населения — пролы опять забыли все, кроме цен.
Анекдот: «Кого москвичи ненавидят больше всего? Коренных москвичей». Миф о лужковской снегоочистке характерен и для недавно понаехавших. Бросая малую Родину, эти люди надеялись не возвращаться к тяготам прежней жизни, Москве не улыбнулись, схватив кусок коммунальных преимуществ и таджикского рабовладения, лишь теперь узнав подробности московского климата. Региональные переселенцы так сильно изумились произошедшему в столице снегопаду и морозу, что были услышаны у себя дома, откуда им напомнили, как за пределами Московского княжества до сих пор работает бизнес по отогреванию и выкапыванию погибшей в сугробах техники. И если в Москве «прикурить» соседскую машину можно бесплатно, то в стране за услугу просят от 500 «деревянных».
Хотя, конечно, коммунальные службы с минувшими снегопадами справились на откровенный кол.