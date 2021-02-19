Три водительских мифа, рожденных накрывшими Москву снегопадами

И вот теперь вся Россия узнала, что при Лужкове снег убирали куда лучше, чем при Собянине; что для Москвы −20 не характерны. И, наконец, что так много снега в Москве — аномалия. Но так ли это на самом деле?

Ю. М. Лужков стал мэром Москвы в 1992 году. И первые десять лет город не чистил, продолжая традицию Мосгорисполкома — при советской власти въехать в столичный двор мог только полный привод, крайне редкий в те времена. Вся Москва тонула в сугробах, пешеходы пробивали тропы к автобусным остановкам и метро. Исключение — Кутузовский и Калининский проспекты, по которым Л. И. Брежнев ехал в Кремль. Эту трассу чистили всегда. Лужков обнаружил заснеженную Москву лишь в начале XXI века и начал наращивать группировку таджиков с лопатами, воспользовавшись ухудшением экономической ситуации в бывшей союзной республике. То есть убирать улицы и дороги он начал где-то на отметке 2002/2004 годов, а до этого население махало лопатами самостоятельно.

Зимняя температура для Москвы −20 — абсолютная норма. В Москве всегда холодно. И −25 норма. А вот ниже это уже аномалия, хотя и такое бывает. Да, Москва очень снежный город: сугробы здесь всегда и не только по пояс, но и по крышу припаркованного автомобиля.