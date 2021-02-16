Деревья падают на автомобили не из-за снега, а по вине властей

Казалось бы, все мы знаем, что балансодержатель земельного участка в Москве, как и в любом другом городе, обязан следить за санитарным состоянием зеленых насаждений, проводить инвентаризацию участка и всего, что на нем располагается, начиная от домов и зданий и заканчивая зелеными насаждениями, и устранять проблемы в случае их возникновения. Почему же этого не происходит на деле, а деревья продолжают портить имущество и буквально падать на головы людям?

Одна из основных причин — пресловутое несовершенство законодательства, которое если говорить в том числе о столице, не особо гладко и на бумаге, а уж на практике и вовсе оставляет широкий простор для совершенствования.

— Многие важные вопросы, связанные с содержанием и уходом за зеленым фондом города, сегодня в различных постановлениях у нас не прописаны, — пояснил «АвтоВзгляду» Сергей Пальчиков, эксперт по безопасности деревьев Центра древесных экспертиз «Здоровый лес». А ведь именно от них зависит безопасность окружающего пространства и то, в каком состоянии деревья находятся.

Это и регламент грамотной периодической обрезки, так называемая система «воспитания безопасного дерева», и главное, когда мы говорим о взрослых деревьях — это методы инструментального контроля с целью выявления аварийных экземпляров. В постановлении правительства Москвы №743, регулирующем создание и содержание зеленых насаждений, несмотря на то, что оно периодически обновляется и совершенствуется, все вышеприведенные вопросы должным образом еще не раскрыты.