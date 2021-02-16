Деревья падают на автомобили не из-за снега, а по вине властей

Казалось бы, все мы знаем, что балансодержатель земельного участка в Москве, как и в любом другом городе, обязан следить за санитарным состоянием зеленых насаждений, проводить инвентаризацию участка и всего, что на нем располагается, начиная от домов и зданий и заканчивая зелеными насаждениями, и устранять проблемы в случае их возникновения. Почему же этого не происходит на деле, а деревья продолжают портить имущество и буквально падать на головы людям?
Одна из основных причин — пресловутое несовершенство законодательства, которое если говорить в том числе о столице, не особо гладко и на бумаге, а уж на практике и вовсе оставляет широкий простор для совершенствования.
— Многие важные вопросы, связанные с содержанием и уходом за зеленым фондом города, сегодня в различных постановлениях у нас не прописаны, — пояснил «АвтоВзгляду» Сергей Пальчиков, эксперт по безопасности деревьев Центра древесных экспертиз «Здоровый лес». А ведь именно от них зависит безопасность окружающего пространства и то, в каком состоянии деревья находятся.
Это и регламент грамотной периодической обрезки, так называемая система «воспитания безопасного дерева», и главное, когда мы говорим о взрослых деревьях — это методы инструментального контроля с целью выявления аварийных экземпляров. В постановлении правительства Москвы №743, регулирующем создание и содержание зеленых насаждений, несмотря на то, что оно периодически обновляется и совершенствуется, все вышеприведенные вопросы должным образом еще не раскрыты.
— Несмотря на то, что учет деревьев формально ведется, система своевременного выявления проблемных, аварийных экземпляров не выстроена. Помимо законодательных пробелов это также связано с тем, что не все управляющие компании располагают грамотными специалистами в штате, сильно страдает и сама техническая оснащенность специализированных организаций, которые часто не имеют такого необходимого оборудования для мониторинга, как резистограф.
Это единственный прибор, который позволяет «заглянуть» внутрь ствола и получить распечатку точных данных о качественном состоянии древесины, определить какой у него процент пораженной части относительно здоровой и где именно идет процесс гниения, что в конечном итоге дает возможность специалисту оценить степень опасности дерева.
В Москве — самом богатом городе России, резистографов очень мало. Например, в Департаменте природопользования Москвы их есть всего — внимание! — 1 экземпляр. Стоимость же такого прибора колеблется от 11 200 до 18 900 евро — в зависимости от модели — не то, чтобы сильно дешево, но в масштабах того, сколько город тратит на выплату компенсаций пострадавшим в судах или уж тем более на сезонную плитку, вполне посильная трата.
Но резистографов, как и нормального контроля у нас нет, госконтракты на управление дворовыми территориями, как водится, выигрывают те организации, которые предлагают наименьшую стоимость своих услуг. Ну и как вы думаете, сотрудники какой квалификации будут эти работы выполнять? Все те же — бесправные приезжие из Средней Азии с бензопилами.
Так что тогда по факту происходит в московских дворах?
— Непрофессионалу, который смотрит на наши дворы и видит эту пышную зеленную массу крон больших деревьев, шелестящие на ветру листья и пение птиц, они кажутся праздником для глаз и отдыхом для усталого от городской суеты мозга. Не стоит забывать и о том, что каждое дерево — это экониша еще и для сотен живых организмов, некоторые из которых являются краснокнижными. С другой стороны, о которой редко задумываются обыватели, в настоящее время мы имеем огромное количество возрастных деревьев, чье состояние далеко от идеального. И этой проблеме должного внимания никто не уделяет. А зря.
— Многие взрослые деревья в городе находятся просто в плачевном состоянии. По статистике нашего центра — более 70 процентов из них имеют те или иные внутренние проблемы, благодаря которым они могут представлять опасность. При этом, мы ни в коем случае не говорим о том, что надо удалять все подряд деревья, которые, например, имеют дупла, развилки или внутреннюю гниль. Но за ними нужно следить и контролировать их состояние. А у нас из всех запланированных мероприятий сейчас в лучшем случае проводится удаление сухих ветвей либо кронирование, когда варварским способом просто удаляют значительную часть кроны.
В Европе и Америке от такого метода давно отказались. А у нас словно никто не слышал, что кронированные деревья также представляют собой угрозу из — за гнилевых процессов, которые в них активно развиваются, когда споры древесиноразрушающих грибов попадают в пораненный ствол. Не меньшую опасность представляет и выросшая на таком дереве новая мощная крона, которая, по сути, базируется на гнилом с тонкими стенками стволе,- поясняет Сергей Пальчиков.
Кстати, об опасности. Так как же жителям города понять, насколько квалифицированно следят за насаждениями в их дворах?
Эксперт советует с вниманием относиться к таким местам, как детские площадки, парковки и скамьи для отдыха, если они расположены в тени взрослых деревьев. Обращайте внимание и на породу дерева: большой тополь с крупными ветвями почти всегда может представлять угрозу.
Самое же главное, что нужно помнить всем, у кого пострадало имущество или — не дай Бог — получил травмы от падения дерева — это то, что даже ураган и прочие сложные погодные условия чаще всего не являются основной причиной его обрушения и не извиняют небрежность коммунальщиков. Природный фактор всего лишь ускоряет процесс, но его причиной зачастую являются внутренние пороки дерева — высокий процент развития гнили, аномальные развилки, которые своевременно должны были быть устранены соответствующими контролирующими организациями.
При возникновении происшествия с порчей деревом вашего имущества следует помнить, что все организации, обязанные контролировать ситуацию в вашем дворе будут пытаться выставить вас идиотом — прилагаем ответ Департамента природопользования (который напомнил, что якобы было предупреждение МЧС) и Управы района Марфино (которая вообще считает что все у нее под контролем).
Готовя этот материал, мы с изумлением выяснили, что в Москве вообще, похоже, никто не ведет статистику по подобным инцидентам. МВД сообщило, что учета административных дел по случаям порчи имущества упавшими деревьями не ведет, а департамент здравоохранения города заявил, что не фиксирует травмы от подобных происшествий. При этом, в прошлом году упавшее дерево уже стало причиной смерти автовладельца.
Видимо, эта трагедия и сотни других случаев повреждения чужого имущества, являются недостаточной причиной для города, чтобы взять ситуацию под контроль и положить конец проблеме, которая решаема вполне адекватными для столичного бюджета затратами. Да и в масштабах страны, ведь не будем забывать, что по КАСКО застрахованы всего около 7% машин.
Так нужны ли государству такая бюджетная нагрузка по судебным искам и лишний повод для недовольства граждан, если вполне понятно, что дешевле и безболезненнее для окружающих следовать прогрессивным научным трендам, которые позволяют не только отказаться от устаревших технологий ухода, но используя новые, позволяющие существенно сэкономить бюджет муниципалитетов и регионов. Хочется верить, что вопрос не риторический, и общественникам удастся привлечь внимание чиновников к этой проблеме.