Три неожиданных последствия снегопада, угрожающих любому водителю

Во время зимних природных катаклизмов, как известно, ветер заносит снежинки в самые мелкие щели. В том числе в зазоры между дверями и кузовом. Что в этом страшного? На первый взгляд, ничего. Поэтому заводит хозяин свою машину, едет на ней, скажем, на работу, а потом паркует до вечера. Снег в дверях, которыми не пользовались во время поездки, подтаивает от тепла салона, а потом замерзает за время стоянки, превращаясь в лед.

И когда через какое-то время требуется их открыть, этот ледок крошится и зверски портит лакокрасочное покрытие. Через какое-то время — ржавчина. А всего-то нужно было после снегопада стряхнуть снег не только с крыши машины, но еще и очистить от него дверные проемы.

Другой нюанс, о котором мало кто задумывается, пока не сталкивается с ним непосредственно, связан с «особенностями национальной снегоуборки». Так, если вас угораздило припарковаться перед снегопадом на обочине достаточно широкой улицы, не удивляйтесь, если по утру обнаружите, что от проезжей части ваше авто отделяет мощный снежный вал.

В принципе, это не особенно страшно. Лопата в руки — и проход «на волю» готов. Или, на худой конец, ногами бывает можно раскидать снежную преграду… Но неприятность тут в том, что очень часто, особенно при по-настоящему серьезных снегопадах, уборочная техника наваливает комья «белых мух» непосредственно на борта машин.