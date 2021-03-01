Почему Toyota Yaris признали автомобилем года

В итоге жюри, состоящее из 59 автомобильных журналистов из 23 европейских стран, признало «Автомобилем года» японский Toyota Yaris, заслуживший 266 баллов. Совсем немного отстали Fiat 500 (240 баллов) и Cupra Formentor (239 баллов).

От себя добавим, что до этого Toyota брала престижную награду лишь дважды: в 2000-м титул присудили «Ярису» первого поколения, а в 2005-м — «Приусу» второй генерации.

К слову, в России сейчас продолжается девятый сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», в котором специалисты выбирают лучшие автомобили разных классов и ценовых категорий. Недавно был объявлен шорт-лист самых знаковых моделей российского рынка.