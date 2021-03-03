Почему россияне бросились расхватывать новые Ford Transit

Спрос на «Транзиты» оказался настолько высоким, что компании Sollers Ford пришлось запустить дополнительные производственные мощности, а также увеличить число работников завода.

— Возросший спрос связан с доверием клиентов к качеству и надежности автомобилей, завоевавших свою репутацию временем и опытом эксплуатации. Ford Transit имеют низкую стоимость владения, высокий уровень сервисного обслуживания в официальной дилерской сети при доступной стоимости ТО и другие преимущества, — объяснили порталу «АвтоВзгляд» представители компании.

Кроме того, финансовые услуги от «Соллерс Форд» позволяют приобретать клиентам автомобили с максимальной выгодой. Так, Ford Transit можно взять и по программе Ford Credit с выплатой от 9000 рублей в месяц, и в лизинг с выгодой до 210 000 рублей, либо — купить по программе трейд-ин, сэкономив до 150 000 «целковых».

Вдобавок покупателям доступна программа государственного субсидирования лизинга. Она позволяет стать владельцем автомобиля с субсидией до 10% от стоимости, а выгода может составить до 467 000 рублей.

И продолжая тему комтранса. На российском рынке коммерческой техники появился новый игрок, которому эксперты прочат успешное будущее. Продуктовую линейку «Группы ГАЗ» пополнил «Валдай NEXT», собирающийся по расчету маркетологов автозавода потеснить импортных конкурентов, заняв уже в обозримом будущем 60% отечественного рынка среднетоннажных бескапотных грузовиков.