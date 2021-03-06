Депутат предложил мэру Москвы сделать красивый подарок водителям к 8 марта

- К сожалению, подобные ситуации, спровоцированные бездействием коммунальных служб, в чьи прямые обязанности входит, в том числе, своевременная расчистка придомовых территорий, далеко не единичны. Но даже учитывая все доказательства правоты непосредственно пострадавших граждан и владельцев транспортных средств, для возмещения ущерба, подтвержденного медицинскими учреждениями или независимыми экспертами, люди вынуждены тратить значительные временные и финансовые ресурсы. Что, в свою очередь, вызывает у горожан справедливое возмущение и повышает градус социального недовольства', — говорится в обращении депутата, на основании изложенного предложившего Сергею Собянину поздравить и конкретную автомобилистку с 8 марта выплатой компенсации в упрощенном порядке, и применить этот принцип к другим пострадавшим автовладельцам.

- Красивые жесты, к сожалению, нашим градоначальникам не свойственны, но идея об упрощенном порядке выплаты компенсаций для пострадавших от коммунальщиков за последние месяцы граждан, совершенно правильная, — прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» ситуацию пострадавшая автовладелица Юлия Каблинова. — И не потому, что в данном случае она затрагивает лично мои интересы, но потому, что оперативное разрешение таких ситуаций в идеале должно стать нормой в нашем городе.

Но пока нормой это не стало, идея поздравить хотя бы всех пострадавших автовладелиц с 8 марта ускоренной компенсацией ущерба, выглядит непривычной для наших широт диковинкой. А могла бы стать и правда тем актом доброй воли со стороны чиновников, который напомнил бы москвичам о том, что их удел не только исправно вносить в казну налоги и штрафы, но иногда и чувствовать себя людьми, которые городу небезразличны, и о которых он готов проявить заботу хотя бы раз в году, в честь праздника.