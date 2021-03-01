Битые «тачки»: почему диверсии работников ЖКХ против автовладельцев остаются безнаказанными

В конце января мы рассказывали, как на авто нашего корреспондента, припаркованного во дворе многоэтажки, среди полного штиля и без объявления войны упало дерево. Управа «Марфино’и префектура СВАО традиционно решили пойти по пути отрицания и заявили, что претензий к работе марфинского 'Жилищника» не имеют. Департамент природопользования в ответ на письмо пострадавшей также сообщил, что «к пуговицам претензий нет».

Направленное на прошлой неделе письмо на имя заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова с просьбой провести проверку деятельности работающих на северо-востоке города служб ЖКХ и контролирующих их органов власти, также традиционно не дошло до адресата и было спущено в Департамент природопользования. Круг замкнулся, как говорится…

Между тем, если для падения деревьев на авто сейчас не самый сезон, то вот разбитые льдом крыши, багажники, капоты и лобовые стекла, просто заполонили соцсети столичного и некоторых других регионов. Но, к сожалению, управляющие компании, ответственные за придомовую территорию многоквартирного дома и ее содержание, у нас не несут ответственность перед третьими лицами, объяснил порталу «АвтоВзгляд» ситуацию юрист Илья Афанасьев. Практически ни одно ГБУ не закладывает в бюджет оформление страховки на случай инцидентов с автомобилистами, что помогло бы избежать траты времени на суды и снизило расходы.