Битые «тачки»: почему диверсии работников ЖКХ против автовладельцев остаются безнаказанными

В конце января мы рассказывали, как на авто нашего корреспондента, припаркованного во дворе многоэтажки, среди полного штиля и без объявления войны упало дерево. Управа «Марфино’и префектура СВАО традиционно решили пойти по пути отрицания и заявили, что претензий к работе марфинского 'Жилищника» не имеют. Департамент природопользования в ответ на письмо пострадавшей также сообщил, что «к пуговицам претензий нет».
Направленное на прошлой неделе письмо на имя заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова с просьбой провести проверку деятельности работающих на северо-востоке города служб ЖКХ и контролирующих их органов власти, также традиционно не дошло до адресата и было спущено в Департамент природопользования. Круг замкнулся, как говорится…
Между тем, если для падения деревьев на авто сейчас не самый сезон, то вот разбитые льдом крыши, багажники, капоты и лобовые стекла, просто заполонили соцсети столичного и некоторых других регионов. Но, к сожалению, управляющие компании, ответственные за придомовую территорию многоквартирного дома и ее содержание, у нас не несут ответственность перед третьими лицами, объяснил порталу «АвтоВзгляд» ситуацию юрист Илья Афанасьев. Практически ни одно ГБУ не закладывает в бюджет оформление страховки на случай инцидентов с автомобилистами, что помогло бы избежать траты времени на суды и снизило расходы.
Тем не менее нужно помнить, что есть ряд ситуаций, когда получить компенсацию с коммунальщиков будет крайне сложно или не получится вовсе — если автомобиль был припаркован в опасной зоне или его владелец проигнорировал действовавшее предупреждение экстренных служб об опасности, связанной с погодными условиями (правда, тут важно обозначение конкретной зоны — района города). Самое неприятное, что при отсутствии КАСКО (а такой полис в стране имеют всего 7% автомобилистов) перед автовладельцами лежит единственная дорога — в суд. И оплата ремонта авто, услуг юриста, оценщика — за свой счет, с надеждой на возмещение средств примерно через год — столько по времени обычно уходит на все про все.
Зарубежный опыт реагирования управляющих компаний на подобные ситуации более отточен и человеколюбив. Например, в Германии нет бесхозной земли или строений. Все является чьей-то собственностью, которая в свою очередь не должна наносить никому ущерба. В случае нанесения собственностью ущерба третьим лицам, он подлежит возмещению за счет средств собственника в неограниченном размере.
– Если я на пути от границы участка до двери его дома упаду на нерасчищенной и непосыпанной дорожке, и сломаю руку — лечение будет за счет собственника, — рассказывает участник сообщества «Синие ведерки», житель небольшого немецкого городка Robert Schlegel. — Исключение составляют лишь те случаи, когда собственник предупредил меня на входе в виде таблички, что эту дорожку он чистить не собирается по объективным причинам. Поэтому вопрос о том, кто виноват в прилетевшем с крыши кирпиче или сосульке, пробившими машину до пола, не стоит в принципе. Чья крыша — тот и отвечает…
Поскольку кирпичи иногда внезапно падают как на крыши авто, так и на головы людям, и могут вогнать собственника в финансовую бездну, то немцы придумали отличный инструмент — страхование гражданской ответственности на всех уровнях. От частных случаев (шел, не заметил человека, толкнул пешехода, и из рук выпал смартфон) до ОСАГО с покрытием до 100 млн. евро ущерба, которые имеют 100% машин на дорогах. Как разновидность такой страховки является полис Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung — страхование ответственности зданий и участков.
– То есть если я навернусь на пути к двери, — продолжает наш немецкий собеседник, — а хозяин специально не поливал тротуар водой, чтобы покататься на коньках, то стоимость лечения оплачивает страховая. То же самое, если с крыши дома прилетит черепица на мое авто — она оплатит его ремонт полностью, безо всяких «у тебя старая машина, давай половину». Не оплатит? Отлично! Адвокаты будут рады!..
Пока России до Германии в этом вопросе далеко, однако резонансные случаи падения наледи и деревьев на машины граждан привлекли к проблеме внимание Госдумы. Так, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем телеграм-канале о том, что по таким историям создана серьезная прецедентная база и готовятся предложения по поправкам в ГК РФ. Их суть: обязать ответственных за нанесение ущерба выплачивать пострадавшим компенсацию во внесудебном порядке. А в случае отказа виновных и при судебном разбирательстве, к сумме компенсации прибавятся расходы на экспертизу и адвокатов пострадавшей стороны.
Плюс, по мнению г-на Нилова, необходимы и прямые кадровые выводы в отношении должностных лиц, сначала в принципе допустивших аварийную ситуацию, а затем прячущих собственную профнепригодность за судебными заседаниями и компенсациями за счет бюджета. То есть сегодня убитые коммунальщиками наши авто оплачиваем, по сути, мы с вами. При таком раскладе сколько машин или голов будут пробиты и искалечены — городу, да и государству, все равно.