Без М4 «Дон»: едем в Крым на машине по железной дороге

Так, по информации от первого частного железнодорожного перевозчика, компании «Гранд Сервис Экспресс», в состав пассажирских поездов «Таврия», что курсируют между Москвой и Симферополем, вскоре будут включены специальные вагоны, оборудованные для перевозки транспорта. Первый такой вагон отправится из Златоглавой уже 16 марта.

Стоимость перевозки легкового автомобиля установлена на уровне 35 000 рублей, а за доставку мотоцикла придется отдать 15 000. Дорого? Зато, по мнению перевозчика, автомобилист и мотоциклист автоматически освобождаются от утомительного пути за рулем, а также экономят на топливе, платных дорогах и ночлегах по дороге.

Но, похоже, что автомобилевозы будут востребованы лишь обеспеченными гражданами. Тогда как основная масса отдыхающих двинется на отдых своим ходом. Тем более, что ездить по платным дорогам россияне уже привыкли.