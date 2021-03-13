Каждый пятый россиянин считает, что водительские «права» больше не нужны

Как выяснилось, россияне не видят необходимости в получении шоферской корочки, так как личному автомобилю есть альтернативы. Причем гораздо более практичные и менее затратные. Так, 42% принявших участие в опросе аналитиков ResearchMe и «Ситимобил» не имеют «прав», а каждый пятый респондент отметил, что в этом году они им и не понадобятся.

Между тем, 18% опрошенных в свое время получили заветные удостоверения, но собственным автомобилем не управляют, а 4% — используют их лишь при эксплуатации каршеринга.

Четверть россиян считает более удобным и выгодным использование такси. К примеру, с момента начала пандемии 20% россиян стали чаще пользоваться услугами таксомоторов. Наибольшую активность проявляют люди в возрасте от 18 до 25 лет. К тому же, на машинах с шашечками ездит 86% автомобилистов, несмотря на наличие личного транспорта.