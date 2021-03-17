Россиян начали штрафовать за парковку возле собственных домов

А дело было так. Администрации Рязанского района постановила, что автомобилист, оставивший автомобиль за забором своего (!) дома более, чем на одни сутк, нарушает некие «правила благоустройства сельского поселения». При этом за «нарушение» полагается штраф — от скромных 500 до внушительных 5 000 рублей.

Казалось бы: мой дом — моя крепость. И то, сколько времени держать авто за своим забором, должен решать владелец земельного участка, на котором стоят и дом, и забор, и машина. Однако региональные чиновники считают иначе.

Притом, кто и как контролирует сроки соблюдения сроков, не уточняется. Может, я припарковал «железного коня» четыре часа назад? А то, что сняты колеса и мотор — это мое дело. Через час поставлю обратно и поеду дальше.

Любопытно, что абсолютно идиотское новшество рязанские крючкотворы подсмотрели у столичных коллег. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», с 2020 года любой дачник, не говоря уж о гражданах, постоянно проживающих в сельских районах Московской области, может получить штраф в размере 5000 рублей за парковку у собственного дома!

По словам жителей деревни Лужки, первыми попавшими под раздачу, их стали наказывать штрафом в размере от 1000 до 5000 рублей за парковку перед заборами их собственных домов в соответствии со ст.18 и ч.11 ст. 58 закона Московской области №191/2014 «О благоустройстве в Московской области».

Тем удивительнее, что рязанские чиновники оказались покладистее московских: они не стали упорствовать и после поднявшейся волны народного гнева отозвали все отправленные постановления. Так что сила у печатного слова еще имеется. Во всяком случае, вдали от столиц.

И продолжая «социальную» тему. Дума единогласно приняла во втором чтении законопроект об упрощении оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Портал «АвтоВзгляд» считает, что после этого цены на гаражи резко взлетят.