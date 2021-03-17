Российские мужчины боятся ездить в авто с женщиной-водителем

Примечательно: несмотря на то, что водители в юбках вроде бы ездят за рулем лучше мужчин, ПДД они нарушают гораздо чаще. Во всяком случае, так считает четверть принявших участие в очередном независимом опросе россиян. А 33% респондентов уверены, что дамочки на ходу еще и плохо ориентируется по навигатору и картам.

Любопытно, что в большинстве своем (60%) и мужчины, и женщины не прочь отправиться в поездку на такси, если машиной управляет леди. И только 12% господ считают, что представительницам слабой половины человечества не место в такой профессии. Этими данными с порталом «АвтоВзгляд» поделились аналитики «Ситимобил», которые провели исследование среди таксистов и их пассажиров. Причем согласно опросу, 69% респондентов придерживаются мнения, что подобная работа для женщины является опасной.

Кстати, не менее интересными выглядят автомобильные предпочтения красавиц. О том, какие машины раздражают их больше всего, можно узнать здесь.