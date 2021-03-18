РПЦ пошла крестным ходом на платные парковки

Так, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексий Уминский предложил полностью отменить плату за парковку по воскресеньям до обеденного времени, поскольку утром стоянки в центральной части Москвы нужны только прихожанам храмов.

- Приходов исторических храмов в Центральном округе достаточно много. Прихожане этих церквей — не те люди, которые живут поблизости. Жителей тех домов, которые когда-то были многоквартирными коммуналками, переселили в отдаленные районы, — заявил господин Уминский.

Настоятель храма уверен, что подорожавшая парковка уничтожит просветительскую и социальную деятельность, которую ведут священники, поскольку у прихожан банально не хватит денег, чтобы каждое воскресенье приезжать на службу на своем авто.

Альтернативу в виде такси протоирей также считает неприемлемой, ведь такие расходы станут «ощутимым ударом по бюджету семьи и, как следствие, по бюджету храма»… Впрочем, Дептрансу до финансовых обид РПЦ, очевидно, нет никакого дела.

Кстати, пока москвичи бурно обсуждают очередное расширение зоны платных парковок и подорожание автоэвакуации в столице, автомобилисты Самары, куда с начала года эта новация пришла впервые, осваиваются с новой реальностью. К чему приведет карательно-фискальная парковочная политика в ближайшем будущем, разбирался портал «АвтоВзгляд».

И еще одна любопытная новость. Иногда информационные ленты приносят события из разряда «нет, ну такого точно не может быть!» Но, оказывается, что может. Особенно, когда дело касается региональных чиновников. Происшествие из этой серии случилось недавно в Рязанской области, где за парковку автомобиля возле частных домов людям вдруг начали приходить штрафы.