Почему водители стали часто бросать машины на дороге после ДТП

Наши коллеги из Авто Mail решили узнать, как водители поступают в подобных ситуациях. В опросе приняло участие 6 592 пользователя проекта, из которых в аварии без пострадавших попадало 5210 человек или 79%.

Две трети из последних (68%) оставили свои машины на дороге нетронутыми до приезда экипажа ДПС. И лишь треть (32%) убрали пострадавшие авто.

Большинство автовладельцев (свыше 41%), перегородивших дорогу после аварии, поступили так из-за опасений, что страховая компания может отказать в выплате. Часть водителей (36%) побоялись, что их лишат прав за оставление места ДТП. Остальных (почти 23%) беспокоит, что перемещение транспортного средства затруднит определение виновника.

Чтобы не тратить драгоценные часы в ожидании экипажа ДПС, почти 44% водителей договаривались с другим участником аварии об урегулировании ущерба на месте. Однако большинству (56%) автовладельцев это не удавалось.

У тех водителей, кто вызывал ГИБДД, оформление проходило не по единому сценарию. Прибывшие сотрудники ДПС оформили документы на месте только половине автомобилистов. Свыше 21% водителей были приглашены в отделение, а около 18% автовладельцев полицейские предложили самим оформить ДТП по европротоколу. В составлении бумаг инспекторы отказали 3% людей.

Интересно, что очень велико недоверие водителей к новым, прогрессивным схемам оформления аварий. 40% участников опроса отнеслись скептически к идее прописать в ПДД обязанность автовладельцев в случае ДТП без пострадавших освобождать проезжую часть. Но 60% верят, что это может улучшить ситуацию.

И продолжая «дорожную» тему. Те, кто любит пошалить на дорогах, как правило, делают это осознанно, а потому и спокойны. А вот тот, кто вынужденно становится свидетелем их шалостей, заметно нервничают. Как не потерять самообладание и сохранить свои нервы, столкнувшись с автохамами, выяснил портал «АвтоВзгляд».