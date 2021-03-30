Почему россияне как можно скорее хотят избавиться от личных авто

Респонденты также поделились своим опытом продажи авто. Так, 30% опрошенных потратили на продажу автомобиля месяц или больше, 19% заключили сделку за две недели, еще 18% успели продать авто за 4—7 дней, а 33% россиян удалось продать автомобиль в течение трех дней. Такие результаты публикует СберАвто, сервис для покупки и продажи авто онлайн.

При этом 27% оказались недовольны сроком продажи авто. Почти треть участников опроса (32%) заявили, что хотели бы продать свой автомобиль подороже.

Среди главных сложностей — понять, насколько указанная цена была актуальна рынку. Так ответили 32% опрошенных; 26% указали, что потратили слишком много времени на показ авто; 14% переживали, что покупатель может их обмануть, еще 12% не понравилось общаться с незнакомыми людьми. 11% автовладельцев испытывают дискомфорт при оплате наличными, а 5% россиян было сложно разобраться в процессе продажи и документах.

Более половины опрошенных (51%) заявили, что готовы воспользоваться услугами личного помощника, который возьмет на себя сопровождение сделки. 43% респондентов обратятся к личному помощнику, чтобы безопасно провести оплату по безналичному расчету, 37% нуждаются в нем для переговоров с покупателем, а 32% необходимо личное сопровождение на сделке (для ответа на вопрос можно было выбрать несколько вариантов).

Продолжим тему купли-продажи. На отечественном авторынке продолжает ощущаться нехватка предложения новых машин. Специалисты ожидают восстановления баланса в обозримом будущем. Но вот когда?