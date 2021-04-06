Дептранс издевательски ответил на просьбы священников о парковочных льготах

Начиная с 5 апреля, московский Департамент транспорта ввел в городе повышенные тарифы на стоянку машины у тротуара — 380 рублей/час и отменил бесплатную парковку по воскресеньям. Это касается преимущественно центральных улиц Москвы. Такой шаг очень не понравился представителям религиозных организаций, которые раскритиковали его под тем «соусом», что теперь широким массам потребителей «опиума для народа» будет накладно приезжать на службы в церкви и мечети с синагогами на личных автомобилях.

До последнего времени все эти попискивания религиозных деятелей не вызывали никакой ответной реакции у Дептранса. И только сейчас его представитель озвучил позицию ведомства по этому поводу. «Говорящей головой» московских транспортных властей по этому вопросу назначили начальницу управления развития парковочного пространства департамента транспорта Марию Майорову. Ее ответ сложно воспринимать иначе, кроме как завуалированную издевку.

— С храмами и религиозными объектами мы ведем работу точно так же, как и с больницами и поликлиниками, — заявила она. Для их посетителей медучреждений, по ее словам обычно выделяется 3–4 бесплатных места.

Автомобилисты столицы давно в курсе, что, согласно людоедским понятиям Дептранса, в поликлиники и больницы приходят люди, в основном здоровые, на своих двоих. А маломобильные инвалиды и старики имеют право посещать лечебные учреждения с помощью автотранспорта в количестве не более 4—5 человек за раз, по числу парковочных мест.

Странно было бы увидеть иное отношение ведомства к верующим: на службу в храм на машине — не более 4—5 человек. Для проведения службы, счел Дептранс, подобной аудитории, надо полагать, более чем достаточно.