ФАС обвинила в резком подорожании бензина всех невиновных, даже коронавирус

Оказывается, мощное повышение стоимости бензина и дизтоплива, случившееся в нашей стране с начала этого года, было вызвано, в том числе, и «резким понижением температур окружающей среды». А еще потому, что цены на нефтепродукты очень сильно колебались из-за пандемии COVID-19. Примерно в таком ключе объясняется рекордный рост стоимости бензина в России (на 8,2% с начала 2021 года) в ставшем достоянием СМИ письме начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна.
Объяснять происками погоды произошедшее — это уже, как говорится, «какое-то днище». Ведь за три первые месяца 2021-го горючее подорожало сильнее, чем за весь прошедший 2020-й год, в ходе которого ведомство и наблюдало «волатильность на рынке нефтепродуктов». Если изучить открытые данные о средних температурах зимы 20/21-го года и сравнить их со среднестатистическими многолетними показателями, то выяснится, что ни о каких выдающихся морозах в прошедшем сезоне говорить не приходится. Все в рамках нормы, на самом деле.
Привязывать повышение внутрироссийских цен на моторное топливо к коронавирусу — вообще за гранью добра и зла. Ведь из-за пневмонии и связанных с нею карантинов и локдаунов потребление бензина и дизтоплива резко упало не только в России, но и за границами нашей страны. Раз спрос на товар упал, должны падать и цены на него.
Тем более, что, как показывает многолетняя статистика, в первом квартале любого года на российском рынке каждый раз потребление моторного топлива падает. И где же синхронное снижение цен на АЗС вслед за уменьшением спроса? Нету! Наоборот — наблюдаем сумасшедший рост.
Неуклюже выглядят и отсылки в письме деятеля ФАС к выросшей привлекательности экспорта нефтепродуктов за рубеж на фоне взлета мировых котировок. Правительство уже давно (именно на такой случай) придумало так называемый нефтяной демпфер для защиты отечественного рынка от вымывания с него за границу бензина и дизтоплива. Но где этот хваленый демпфер был, когда в январе-марте на АЗС непрерывно переписывали ценники?
Другими словами, попытка ФАС «перевести стрелки» с государственного «косяка» на безответный коронавирус, погоду и мировую закулису смотрятся, по-меньшей мере, жалко. В то время как истинная причина зимне-весеннего скачка цен на АЗС (на 3,2% по данным Росстата) совершенно иная. Главный его виновник — именно власти!
Ведь с 1 января 2021-го правительство в очередной раз повысило акцизы на бензин и дизтопливо — на 4%. И никакое похолодание тут не при чем. По крайней мере, использовать этот аргумент стихийным пиарщикам от ФАС уж точно не стоит. Даже когда вновь очень приспичит прибегнуть к нему в следующем году — когда запланировано очередное повышение акцизов на бензин и дизтопливо…