ФАС обвинила в резком подорожании бензина всех невиновных, даже коронавирус

Оказывается, мощное повышение стоимости бензина и дизтоплива, случившееся в нашей стране с начала этого года, было вызвано, в том числе, и «резким понижением температур окружающей среды». А еще потому, что цены на нефтепродукты очень сильно колебались из-за пандемии COVID-19. Примерно в таком ключе объясняется рекордный рост стоимости бензина в России (на 8,2% с начала 2021 года) в ставшем достоянием СМИ письме начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна.

Объяснять происками погоды произошедшее — это уже, как говорится, «какое-то днище». Ведь за три первые месяца 2021-го горючее подорожало сильнее, чем за весь прошедший 2020-й год, в ходе которого ведомство и наблюдало «волатильность на рынке нефтепродуктов». Если изучить открытые данные о средних температурах зимы 20/21-го года и сравнить их со среднестатистическими многолетними показателями, то выяснится, что ни о каких выдающихся морозах в прошедшем сезоне говорить не приходится. Все в рамках нормы, на самом деле.

Привязывать повышение внутрироссийских цен на моторное топливо к коронавирусу — вообще за гранью добра и зла. Ведь из-за пневмонии и связанных с нею карантинов и локдаунов потребление бензина и дизтоплива резко упало не только в России, но и за границами нашей страны. Раз спрос на товар упал, должны падать и цены на него.