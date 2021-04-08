Почему продажи китайских автомобилей резко выросли почти вдвое

Для начала — немного статистики, которой с порталом «АвтоВзгляд» поделилось агентство «Автостат». Самым продаваемым брендом стал Haval, который даже ворвался в десятку самых успешных на нашем рынке марок. Его продукция разошлась тиражом в 2833 единицы, что сразу на 77% больше, чем год назад. На втором месте оказалась Chery, нарастившая продажи втрое, до 2398 экземпляров. Замыкает первую тройку Geely, реализовавшая 1732 авто (+85%).

В чем причина такого успеха? У Chery он, очевидно, вызван «низкой базой» прошлого года: то есть этот бренд продавал не слишком много машин, а после реформы модельного ряда стал месяц за месяцем наращивать армию поклонников. Что касается остальных игроков, то они, в первую очередь, заманивают клиентов интересными ценниками. Когда за топовый LADA Largus нынче просят около миллиона рублей, часть клиентов предпочитает доплатить и взять иномарку (например, Geely Coolray за 1 300 000).

А еще, похоже, именно китайцы первыми решили проблему дефицита машин. Пока шоурумы других марок стоят полупустыми, те же Haval, Chery и Geely наладили ритмичную поставку новых автомобилей своим продавцам.

И продолжая тему «made in China». Уже совсем скоро Haval презентует россиянам новый кроссовер Haval Jolion. Выпуском новинки займется завод под Тулой, где для этого уже налажены все процессы. Продажи «паркетника» стартуют до конца весны.