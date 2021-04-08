Шестиколесные роботы атаковали Москву, лишая работы пеших курьеров

Вызвать робота можно через приложения «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go». Сотрудник супермаркета соберет заказ и погрузит его в грузовой отсек «Ровера», после чего «самоходка» отправится по указанному адресу. Как только робот прибудет на место, покупатель получит уведомление, а в приложении появится кнопка «Открыть замок».

«Роверы» могут доставлять заказы весом до 20 кг. То есть одновременно можно заказать, например, пятилитровую бутылку воды, пару пакетов молока, фрукты и еще останется место.

Интересно, что пользователи «Яндекс.Еды» все чаще заказывают продукты домой вместо похода в супермаркет. Многие заказы приходят из ближайших к магазину кварталов. В будущем такой локальной доставкой смогут заниматься роботы, а курьеры будут быстрее возить заказы на более дальние расстояния на велосипедах или общественном транспорте.

И еще одна новость «цифрового» толка. Поняв, что благодаря навигаторам и специальным приложениям на смартфонах водители всё реже попадаются в объективы комплексов фиксации нарушений, власти придумали новую уловку. Имя ей — электронные дорожные знаки.