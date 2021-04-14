Как себя вести с гаишником, докопавшимся до зимней «резины» летом

Интересный способ «развода» водителей на деньги придумали, похоже, придорожные полицейские. По мнению экспертов портала «АвтоВзгляд» именно с их подачи в информационно пространстве появилась «утка» о том, что за езду на зимней резине летом с 1 июня нынешнего года моторизованных россиян будут штрафовать на приличную сумму в 2000 рублей. Хотя на самом деле это совсем не так, однако почва для облапошивания доверчевых граждан создана.

Впрочем, на этом служивые не успокоились И именно с их подачи, как утверждают наши источники, сейчас начинает активно работать схема «покупки» диагностической карты без предъявления автомобиле на станции техосмотра. Оказывается, это возможно и после вступления в силу нового порядка проведения ТО, хотя все нововведения в этой сфере были изначально направлены именно на то, чтобы помешать 85% автовладельцев и дальше приобретать «левые» документы.

А все подробности о том, как сейчас работают новые схемы обмана водительской братии, слушайте в очередном подкасте портала «АвтоВзгляд».