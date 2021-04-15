В Москве предложили снести все старые гаражи

Кучка никому не известных общественников из некого НП «ЖКХ Контроль» вместе с Общественной палатой запустила своего рода «пробный шар» для проверки реакции миллионов автовладельцев Москвы на перспективу очередного наступления на их интересы.

Вышеозначенная богоугодная организация обратилась с письмом к мэру Собянину с инициативой фактически массового сноса старых плоскостных гаражей по всей столице. Известно, что гаражные кооперативы во множестве расположены вдоль МКАД, железнодорожных веток, в промзонах Москвы. Общественники предлагают Собянину их ликвидировать, а владельцам выдавать либо машино-места в многоуровневых паркингах, которые «ЖКХ-контролеры» придумали возводить на месте снесенных «домиков для машин», либо денежную компенсацию в размере 150 000—350 000 рублей. Понятно, что цена места в любом новом паркинге явно будет выше 350 000 рублей, а строить себе в убыток ни один инвестор не станет.

Следовательно, лишившимся своих гаражей автомобилистам наверняка, в случае реализации инициативы «умников» из безвестного НП, придется еще и доплачивать немалые суммы только за то, чтобы их машина не осталась на улице. С энтузиазмом, достойным более мирного применения, авторы петиции из «ЖКХ Контроль» предлагают для начала устроить эксперимент над москвичами, а затем распространить его на другие крупные города России, сообщают «Известия».