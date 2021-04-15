В России научились делать высококачественный бензин за смешные деньги

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию получения высококачественного автомобильного бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 из побочных продуктов газодобычи. Результаты исследования опубликованы в издании под названием Journal of Natural Gas Science and Engineering.

При добыче природного газа образуются так называемые стабильные газовые конденсаты (СГК). Сейчас их, как правило, просто смешивают с добываемой пососедству нефтью, чтобы повысить ее текучесть — для облегчения перекачки. Томские ученые нашли способ более рационального использования СГК. Для этого они предлагают перерабатывать конденсат на цеолитном катализаторе сразу в высокооктановые бензины.

Прелесть технологии заключается еще и в том, что применяемый в качестве катализатора цеолит представляет собой дешевый минерал, не содержащий дорогих благородных металлов и стойкий к каталитическим ядам (веществам, выводящим из строя химические катализаторы).

В своей работе отечественные химики продемонстрировали, что переработка на цеолите позволяет получить бензин АИ-80 в одну технологическую стадию — в отличии от используемых сейчас массово способов, подразумевающих перегонку нефти. Новая технология не требует применения водородсодержащего газа или особой подготовки сырья. Это позволяет применять ее даже в малотоннажном производстве вне крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Ученые также разработали рецептуры смешивания продуктов переработки СГК для получения товарных бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98.