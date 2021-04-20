Дилеры продают автомобили, которые невозможно поставить на учет в ГИБДД

О мытарствах новоиспеченного автовладельца, который поверил в добросовестность крупного автодилера, стала известна порталу «АвтоВзгляд». Эта чудная история стартовала 2-го апреля этого года, когда наш читатель по имени Александр приобрел подержанную машину (явно трейдиновскую) в «Рольф-Ясенево». Все как положено: внес деньги, подписал договор купли-продажи и акт приема-передачи. Счастливый хозяин получил на руки все причитающееся (ПТС, СТС, свои экземпляры договора и акта, ключи от машины) и спокойно уехал домой отмечать «обновку».

Ведь никаких подвохов быть никак не может: автомобиль, как уверяют рекламные проспекты уважаемой крупной дилерской сети, проверен вдоль и поперек специалистами компании, как с технической, так и с юридической точки зрения! Реальность же решила щелкнуть доверчивого автовладельца по носу. Александр, как законопослушный гражданин, 7 апреля выдвинулся в отделение ГИБДД ставить машину на учет.

Сдал «в окошечко» все положенные документы, приготовился стать официальным владельцем… Но вместо этого получил на руки бумагу, где полицейским по белому сказано: на транспортное средство наложены ограничения регистрационных действий со стороны судебных приставов!