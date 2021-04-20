Дилеры продают автомобили, которые невозможно поставить на учет в ГИБДД

О мытарствах новоиспеченного автовладельца, который поверил в добросовестность крупного автодилера, стала известна порталу «АвтоВзгляд». Эта чудная история стартовала 2-го апреля этого года, когда наш читатель по имени Александр приобрел подержанную машину (явно трейдиновскую) в «Рольф-Ясенево». Все как положено: внес деньги, подписал договор купли-продажи и акт приема-передачи. Счастливый хозяин получил на руки все причитающееся (ПТС, СТС, свои экземпляры договора и акта, ключи от машины) и спокойно уехал домой отмечать «обновку».
Ведь никаких подвохов быть никак не может: автомобиль, как уверяют рекламные проспекты уважаемой крупной дилерской сети, проверен вдоль и поперек специалистами компании, как с технической, так и с юридической точки зрения! Реальность же решила щелкнуть доверчивого автовладельца по носу. Александр, как законопослушный гражданин, 7 апреля выдвинулся в отделение ГИБДД ставить машину на учет.
Сдал «в окошечко» все положенные документы, приготовился стать официальным владельцем… Но вместо этого получил на руки бумагу, где полицейским по белому сказано: на транспортное средство наложены ограничения регистрационных действий со стороны судебных приставов!
Как так, ведь в первых же строках договора купли-продажи с ООО «Рольф Моторс» компания-продавец гарантировала, что автомобиль, цитируем, «в розыске, споре, под арестом, в залоге, в ином обременении третьими лицами не находится»?! Ан нет — еще как находится!
Если б машина была куплена у частного лица, то такого «продавца» можно было смело считать мошенником. И бежать в полицию писать заявление о том, что более 1 млн целковых (такова была стоимость купленного в «Рольфе» транспорта), как говорится, — тю-тю…
«Счастливый» автомобилист принялся названивать в компанию продавца — и на телефоны «Рольф-Ясенево», и на горячую линию. Раз этак 100500 объяснял все новым и новым менеджерам и девушкам из колл-центров свою ситуацию — без результата.
Пока примерно через неделю этого безобразия ему не позвонил некий Андрей Каноненко, представившись менеджером «Рольф», который будет заниматься проблемой. А потом пропал на неделю, изредка снисходя до ответа на телефонные звонки нашего героя.
Любопытно, но в официальном комментарии порталу «АвтоВзгляд» к этой ситуаци представители компании «Рольф» утверждают, что предлагали своему незадачливому клиенту отыграть сделку назад. Чтобы он получил свои деньги, а компания — вернула себе машину. В свою очередь, Александр клянется, что абсолютно никто из работников автодилера в общении с ним даже не заикнулся о подобнм выходе из положения.
Черная ирония сложившейся ситуации, как выяснилось, еще и в том, что судя по всему, приостановлен оказался полицейский учет сей злосчастной машины. По крайней мере, записаться через «госуслуги» на прием в ГИБДД для регистрационных действий у Александра не получилось: в базе такого транспортного средства в принципе не числится!
Видимо, 7 апреля, когда он попытался поставить свежекупленное авто на учет на свое имя, полиция поняла, что за старым собственником авто уже не числится — на основании договора купли-продажи. А на имя нового машину тоже не зарегистрировали из-за приставов. То есть, для ГИБДД ее как бы не существует, и ездить на ней, как мы все понимаем, нельзя. Разве что до первого патруля ДПС, который вздумает «пробить по базе» ее СТС.
Отчаявшийся автовладелец связался с предыдущей владелицей его машины, которая в свое время отдала ее «Рольфу» в трейд-ин. Оказалось, что у нее были задолженности по налогам. Дело попало к приставам, которые в качестве обеспечительной меры и наложили запрет на регистрационные действия с авто.
В тот момент, когда «Рольф» оформлял покупку транспортного средства у дамочки, оно было юридически «чистым». Приставы наложили на него свою лапу 30-го марта 2021-го, а уже 2-го апреля автодилер продал машину Александру. Позже, 7-го апреля гражданин обратился в ГИБДД, а налоговая задолженность мадам была погашена 9-го — видимо после того, как с ней связался наш герой.
Теперь ему придется (неизвестно сколько месяцев) ждать, пока приставы соизволят оповестить ГИБДД о том, что со злополучной машиной можно совершать сделки купли-продажи. А затем, раз ее в принципе не видит полицейская база данных, автовладельцу придется ставить свое ТС на учет через один из МФЦ, предоставляющие такую возможность.
Самый главный вывод из этой ситуации следующий: ничего бы этого не было, не поленись Александр перед подписанием договора купли продажи еще разок пропустить VIN-номер свой будущей машины через какой-нибудь из сервисов проверки автотранспорта. Автодилеру (даже самому крутому!) доверяй, но 10 раз проверяй!