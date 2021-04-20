Китаянка «наехала» на Илона Маска из-за дефектных тормозов ее «Теслы»

Так, на стенде марки Tesla разъяренная женщина забралась на крышу одной из выставочных машин, чтобы проскандировать несколько лозунгов по поводу дефектов, что встречаются на электромобилях компании Илона Маска.

На футболке скандалистки была надпись «Тормоз Tesla потеряли контроль». Как сообщают наши коллеги из издания Bloomberg, у Tesla Model 3 этой дамы однажды отказали тормоза, в результате чего могла погибнуть ее семья.

При этом производитель автомобилей уверен, что системы торможения и аварийного оповещения работали должным образом, а женщина банально нарушила ПДД, так как в момент инцидента машина двигалась со скоростью 120 км/ч.

Что касается самого скандал на выставке, то охрана оперативно прикрыла пикетчицу зонтиками, а затем и вовсе вывела ее из зала. Но, как говорится, осадочек остался…

Впрочем, эта заварушка скоро забудется. А вот новинки, презентованные в Шанхае, еще долго будут радовать нас своим присутствием на дорогах. Среди многочисленных премьер портал «АвтоВзгляд» решил отметить флагманский кроссовер Geely KX11, а также новое поколение «паркетника» Nissan X-Trail, поскольку обе эти модели скоро появятся на нашем рынке.