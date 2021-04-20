Московским властям запретят самовольно повышать цену парковки на улицах

Чиновники и депутаты, как известно, живут совершенно иной жизнью, нежели рядовой обыватель. Шикарные зарплаты, государственные апартаменты и персональный водитель формируют очень своеобразную точку зрения на окружающую действительность.

Но иногда, в преддверии выборов, например, в высшие органы законодательной власти, представителям этой самой власти приходится мучительно вспоминать: чего же такого на самом деле хочет массовый электорат? Это нужно им, чтобы публичными обещаниями и различными инициативами создать у людей иллюзию заботы. Насколько неуклюже и натужно это у них получается — слушайте в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».