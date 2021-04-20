Московским властям запретят самовольно повышать цену парковки на улицах

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Приближающиеся выборы в Госдуму активизировали у чиновников и законодателей изъявление любви к народу. Кто-то в очередной раз обещает отменить транспортный налог, а кто-то обуздать аппетиты властей к повышению цен на парковку в городе. О том, чего стоят подробные «обострения» — в материале портала «АвтоВзгляд».

Чиновники и депутаты, как известно, живут совершенно иной жизнью, нежели рядовой обыватель. Шикарные зарплаты, государственные апартаменты и персональный водитель формируют очень своеобразную точку зрения на окружающую действительность.

Но иногда, в преддверии выборов, например, в высшие органы законодательной власти, представителям этой самой власти приходится мучительно вспоминать: чего же такого на самом деле хочет массовый электорат? Это нужно им, чтобы публичными обещаниями и различными инициативами создать у людей иллюзию заботы. Насколько неуклюже и натужно это у них получается — слушайте в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».

госдума, бензин, цены на топливо, транспортный налог, дептранс
21 апреля 2021
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