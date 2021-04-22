За смерть водителя в ДТП у дорожников отсудили полмиллиона рублей

Как сообщает прокуратура Тюмени, дорожная трагедия произошла произошла вечером 30 ноября 2019 года. Тогда 27-летний тюменец за рулем Toyota Altezza двигался по улице Ягодной в районе СНТ «Россиянка» по неосвещенному и скользкому участку дороги. Не заметив поворота, он съехал в придорожную канаву глубиной около 3 метра. Автомобиль опрокинулся. Водитель получил тяжкие телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в больнице.

В августе 2020 года его отец обратился в Ленинский райсуд Тюмени с иском к Департаменту дорожной инфраструктуры администрации города и муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика по благоустройству Центрального АО города Тюмени» по поводу возмещения морального вреда за гибель сына.

В рамках дела была проведана судебная экспертиза. Она установила, что участок дороги, где произошло смертельное ДТП, не соответствовал требованиям к содержанию. Там не было фонарей, отсутствовало барьерное ограждения вдоль канавы, несколько дорожных знаков, в том числе знак, предупреждающий о повороте. Кроме того, в материалах дела отмечается, что водителя дезориентировало большое количество деревьев вдоль дороги.

Решением суда, с Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени и муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по благоустройству Центрального АО Тюмени» взыскано 500 000 рублей отцу за гибель сына в аварии.