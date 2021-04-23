Один из первых минивэнов Aurus Arsenal разбили в ДТП

Помимо «Арсенала», который получил достаточно серьезные повреждения, участниками происшествия оказались еще пять машин. К счастью, обошлось без большого числа пострадавших — к медикам обратилась лишь одна женщина.

Напомним, что «вэн» из президентского кортежа выполнен в одном стиле с седаном Aurus Senat: у него та же массивная фальшрадиаторная решетка, занимающая все пространство от крышки капота до нижней кромки бампера, фары с парой секторов дневных ходовых огней каждая и одной формы воздухозаборники по обеим сторонам от «гриля».

И еще. «Арсенал» назван так в честь группы Арсенальных башен Московского кремля. Он построен на одной модульной платформе с вышеупомянутым «Сенатом», поэтому вооружен той же силовой установкой — 4,4-литровым V8 мощностью 598 л. с., который дополнен «мягким гибридом». Также никуда не делись 9-диапазонный «автомат» и полный привод.

Кстати, один из дилеров марки Aurus начал открытые продажи седанов Senat: проще говоря, купить машину может любой желающий. Правда, начальная цена, как выяснил портал «АвтоВзгляд», кусается — за каждую из девяти машин просят минимум 24 миллиона рублей.