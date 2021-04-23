Один из первых минивэнов Aurus Arsenal разбили в ДТП

Фото: newsae.ru.
На знаменитой Рублевке (которую правильнее называть, разумеется, Рублевским шоссе) в аварию попал минивэн Aurus Arsenal. Поскольку ФГУП НАМИ изготовил лишь небольшую партию машин для кремлевского гаража ФСО, можно предположить, что эта машина возит одного из крупных федеральных чиновников.

Помимо «Арсенала», который получил достаточно серьезные повреждения, участниками происшествия оказались еще пять машин. К счастью, обошлось без большого числа пострадавших — к медикам обратилась лишь одна женщина.

Напомним, что «вэн» из президентского кортежа выполнен в одном стиле с седаном Aurus Senat: у него та же массивная фальшрадиаторная решетка, занимающая все пространство от крышки капота до нижней кромки бампера, фары с парой секторов дневных ходовых огней каждая и одной формы воздухозаборники по обеим сторонам от «гриля».

И еще. «Арсенал» назван так в честь группы Арсенальных башен Московского кремля. Он построен на одной модульной платформе с вышеупомянутым «Сенатом», поэтому вооружен той же силовой установкой — 4,4-литровым V8 мощностью 598 л. с., который дополнен «мягким гибридом». Также никуда не делись 9-диапазонный «автомат» и полный привод.

Кстати, один из дилеров марки Aurus начал открытые продажи седанов Senat: проще говоря, купить машину может любой желающий. Правда, начальная цена, как выяснил портал «АвтоВзгляд», кусается — за каждую из девяти машин просят минимум 24 миллиона рублей.

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23 апреля 2021
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