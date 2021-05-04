Власти не смогли запустить оформление покупки подержанных авто через интернет

Нужен ли россиянам такой «суперсервис»? На самом деле, давно анонсированная покупка «бэушки» через Госуслуги — штука удобная. Если бы система оказалась работоспособной, автомобилисты получили возможность оформлять договоры купли-продажи электронно, а затем — отправлять их на регистрацию в ГИБДД.

При этом покупатель видел бы историю выставленного на продажу автомобиля, а также имел возможность проверить, не находится ли транспорт в розыске или залоге. Также планировалось публиковать ограничения со стороны судебных приставов.

Вот только, как это часто бывает, «увязать» базы данных всех ведомств в одном месте российское Минцифры банально не сумело. В чем нет совершенно ничего удивительного, ведь сегодня внутрикорпоративный «софт» отечественных госучреждений работает, мягко говоря, через пень-колоду. И нет никакой надежды, что за несколько месяцев ситуация изменится в лучшую сторону.

Скажем, к «гаишной» ФИЦ ГИБДД-М имеется много претензий: она и зависает сутками, делая невозможной выдачу «прав» и регистрацию машин одновременно по всей стране; и с различными хакерскими атаками регулярно не справляется. Более того, базы данных отечественной автоинспекции до сих пор толком не объединены в мощное единое целое!