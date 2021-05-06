Почему из продажи вдруг резко исчезли двухлитровые Volkswagen Tiguan

Как пояснили нам продавцы «Фольксвагенов», все двухлитровые «Тигуаны» давно распроданы, а поставки новых начнутся ориентировочно осенью. Соответственно, клиенту машину передадут не раньше октября, так как на калужский завод немецкой марки мотора 2.0 TSI сейчас банально не приходят из-за границы.

Дилеры предполагают, что такой дефицит вызван нехваткой микрочипов, накрывшей мировой автопром.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», причин нехватки «чипов» несколько. Первая — в системе закупок. В 2020-м производители автомобилей начали сокращать закупки полупроводниковых микросхем, так как многие заводы оказались закрыты, а спрос на машины резко упал. Одновременно вверх рванул спрос на мобильную электронику — телефоны, ноутбуки и планшеты, поэтому производители гаджетов резко выбрали квоты «автомобильщиков».

В итоге, как только продажи транспорта вновь начали расти, на рынке возник дефицит «чипов». Он сугубился двумя серьезными пожарами на японских фабриках, где печатают платы, а также сильнейшей засухой на Тайване — как известно, для промывки кристаллов кремния требуется большое количество воды. И теперь многим автомобильным маркам приходится замедлять конвейеры или убирать некоторые версии из каталогов.