В чем разница между водителем и шофером

Мир вокруг нас меняется каждую секунду, старые правила и устои очень быстро уступают место новыми, адаптируются под сегодняшний быт. То, что вчера было уместно и всесторонне верно, сейчас может уже не иметь места. Однако так происходит далеко не всегда. История про «водителя» и «шофера», которых в XXI веке сделали буквально синонимами, хорошее тому подтверждение.

Изначально слово «шофер» в прямом переводе с французского означало кочегар, а чуть позже было применено к «рулевому» самодвижущихся повозок, которые сегодня называются автомобилями.

Тогда эта профессия существенно отличалась от современного восприятия: это был не просто водитель, а механик-водитель, человек, способный справится с любой непредвиденной ситуацией на дороге, в том числе исправить практически любую поломку самостоятельно. Просто крутить руль, перемещать рычаги и давить на педали мог и водитель. Шофер — это уже профессионал.