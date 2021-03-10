В чем разница между водителем и шофером

Мир вокруг нас меняется каждую секунду, старые правила и устои очень быстро уступают место новыми, адаптируются под сегодняшний быт. То, что вчера было уместно и всесторонне верно, сейчас может уже не иметь места. Однако так происходит далеко не всегда. История про «водителя» и «шофера», которых в XXI веке сделали буквально синонимами, хорошее тому подтверждение.
Изначально слово «шофер» в прямом переводе с французского означало кочегар, а чуть позже было применено к «рулевому» самодвижущихся повозок, которые сегодня называются автомобилями.
Тогда эта профессия существенно отличалась от современного восприятия: это был не просто водитель, а механик-водитель, человек, способный справится с любой непредвиденной ситуацией на дороге, в том числе исправить практически любую поломку самостоятельно. Просто крутить руль, перемещать рычаги и давить на педали мог и водитель. Шофер — это уже профессионал.
Точно такое же значение у слова «шофер» было и в СССР: так называли профессиональных водителей, дальнобойщиков, бесстрашных парней на северах, что могли «в одного» или малой группой отправится через зимник в отдаленный, богом забытый поселок ради того, чтобы доставить груз. Шоферами именовали не умельца управлять автомобилем, а толкового мастера, который не только знал последовательность операций, чтобы машина ехала, но и мог отремонтировать свой транспорт.
Разделение между двумя понятиями было настолько велико, что назвать водителя, способного проехать из точки А в точку Б, шофером выглядело лестью и подхалимством, а обратная комбинация — истинного шофера именовать водителем — могла привести даже к рукоприкладству. Шофер — это профессионал, опытный и умелый, а водитель — новичок, начинающий, только вступающий на путь познания автомобильного мастерства.
Современную Россию много лет учили отдавать любое мало-мальски сложное дело на откуп профессионалам. Условным, конечно, об уровне мастерства которых говорит исключительно бирка на форменной одежде. Даже заправку автомобиля — казалось бы, чего уж проще — сегодня совершает специально обученный человек.
В результате растаял не только навык обслуживания и содержания машины, но и навык управления транспортным средством: полное незнание принципов устройства и узлов, из которых весь автомобиль и состоит, привело к утрате понимания, как действовать в той или иной ситуации. А каждая мелкая поломка или неисправность, на которую еще 20 лет назад и внимания бы не обратили, устранив за пару перекуров, вызывает отчаяние.
Ситуация, конечно, синтетическая, вызванная исключительно временной дырой, в которую без разбора попал целый народ. Чтобы из нее выбраться с наименьшими потерями, либо без потерь вообще, нужно вспомнить устои и знания, которыми совсем еще недавно были наделены наши родители.
Вновь стать шоферами, вырасти наконец-то из «водительских» штанишек. А встать на этот путь просто — достаточно начать называть вещи своими именами. Водитель — это водитель, а шофер — это все же несколько больше. Шофер — это шофер.