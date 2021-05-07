Рабочие АВТОВАЗа придумали новый способ воровать детали

Через проходную их теперь не пронести: кругом стоят металлодетекторы, а охрана получает за пойманных «несунов» приличные бонусы… Поэтому шестеро сотрудников АВТОВАЗа решили придумать принципиально новую схему «переброски» компонентов за пределы предприятия.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, заводчане наловчились прятать украденное… в товарных автомобилях.

Так, во время операции, организованной заводской службой безопасности и самарскими правоохранительными органами, из-под бамперов и панелей приборов двух машин были изъяты 27 свертков: в них злоумышленники завернули 12278 неких деталей на общую сумму 280 000 рублей.

От себя можем предположить, что участником «схемы» был водитель автовоза, который мог изъять детали из машин, как только они выезжали за ворота завода. Но, как говорится, «не прокатило», и теперь всем подельникам грозит до шести лет лишения свободы.

И еще одна новость из Тольятти. Бюджетные модели становятся все менее бюджетными… Даже автомобили LADA в «сочных» комплектациях нынче стоят больше миллиона рублей. Да и в базовых версиях отечественные авто перестали быть доступными: скажем, за LADA Vesta дилеры сейчас просят уже минимум 743 900 «целковых».

А к концу года, похоже, вазовский флагман будет стоить около 800 000 «деревянных», ведь начиная с января АВТОВАЗ успел переписать ценники аж трижды.