Сами виноваты: владельцам пострадавших от урагана машин не светит компенсация

– Городские службы ликвидировали последствия ураганного ветра. Накануне ветром было повалено 65 деревьев, повреждены 27 автомобилей и одна опора освещения. Поваленные деревья вывезены, поврежденные конструкции демонтированы, — заявил в своем Telegram-канале комплекс городского хозяйства Москвы.

По данным оперативных служб столицы, по причине непогоды пострадали четыре человека. Жители получили незначительные травмы, им была оказана амбулаторная медпомощь, — в больнице никто не остался.

Напомним, что практически в момент начала ураганных явлений 12-го мая, МЧС РФ разослало свое традиционное предупреждение об ожидающейся в столице грозе с порывами ветра до 16 м/с в период с 16:00 до 21:00.

Таким образом автомобилистам, чьи машины пострадали от падения деревьев и сдутых конструкций, вряд ли стоит рассчитывать на какие-то компенсации урона со стороны владельцев снесенного ветром хлама. МЧС же предупредило, что нельзя парковаться под деревьями и прочими склонными к падению предметами. Автовладелец не послушался — значит сам виноват.