Теледива Анастасия Ивлеева продолжает нарушать ПДД и не оплачивать штрафы

Напомним, что после памятной аварии с участием скандального Эдварда Била, ГИБДД и Дептранс стали пристально изучать поведение известных личностей на предмет соблюдения ими ПДД. А заодно и пиариться на селебрити в случае игнорирования последними дорожных законов. Так, недавно Дептранс публично обратился к г-же Ивлеевой с просьбой забрать со штрафстоянки ее эвакуированный за стоянку под запрещающим знаком Lamborghini и пожеланием больше не нарушать Правил.

Ну, машину, судя по всему, телеведущая, актриса, видеоблогер со спецстоянки взяла. А вот ездить без нарушений посчитала излишним. Так, по крайней мере, следует из отчета, сформированного через сервис avtocod.ru. Согласно ему, только в мае Анастасия сем раз нарушила ПДД. В основном она превышала установленный скоростной режим, парковалась в запрещенном месте. Однако один штраф выписан еще в апреле на сумму 9050 «деревянных». В эту сумму, похоже, вошли и услуги по эвакуации премиального транспортного средства. Общая же сумма неоплаченных «писем счастья» составляет на сегодняшний день 15 550 рублей.

Однако дело не в этом. На примере г-жи Ивлеевой мы видим, что все потуги ГИБДД и Дептранса найти управу на известных в той или иной сфере граждан по-прежнему оборачиваются пшиком. Состоятельные граждане как ездили, наплевав на ПДД, так и продолжают ездить. До очередного резонансного ДТП…