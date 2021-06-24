В Брянском лесу найдено кладбище старых военных грузовиков ЗиЛ

Фото: instagram.com/viacheslavvasilenko/
В лесном массиве Клинцовского района Брянской области найдено кладбище старых военных грузовиков ЗиЛ. Печально, но автомобили, некогда служившие верой и правдой своей стране, вынуждены доживать век под открытым небом.

Судя по фотографиям, опубликованным в Инстаграме, некоторые из экземпляров сохранились в довольно неплохом состоянии.

По некоторым данным, машины и поныне числятся за одним из местных промышленных предприятий. По другой версии, автомобили имеют запрет на регистрационные действия, и продать их попросту невозможно.

Фото: instagram.com/viacheslavvasilenko/

Между тем, каждый из экземпялров эксперты оценивают по меньшей мере в 250 000 рублей. Среди увядающих грузовиков легко распознать ЗиЛ-131 и ЗиЛ-151. Венчают картину останки старого японского внедорожника.

Стоит добавить, что автомобильных свалок в нашей стране — великое множество. Причем некоторые из них — прямо-таки находка для коллекционеров. Ведь частенько в подобных местах можно обнаружить не просто редкие, но и, порой, уникальные образцы.

автозаводы, олдтаймеры, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
24 июня 2021
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