В Брянском лесу найдено кладбище старых военных грузовиков ЗиЛ

Судя по фотографиям, опубликованным в Инстаграме, некоторые из экземпляров сохранились в довольно неплохом состоянии.
По некоторым данным, машины и поныне числятся за одним из местных промышленных предприятий. По другой версии, автомобили имеют запрет на регистрационные действия, и продать их попросту невозможно.
Между тем, каждый из экземпялров эксперты оценивают по меньшей мере в 250 000 рублей. Среди увядающих грузовиков легко распознать ЗиЛ-131 и ЗиЛ-151. Венчают картину останки старого японского внедорожника.
Стоит добавить, что автомобильных свалок в нашей стране — великое множество. Причем некоторые из них — прямо-таки находка для коллекционеров. Ведь частенько в подобных местах можно обнаружить не просто редкие, но и, порой, уникальные образцы.