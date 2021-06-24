В Брянском лесу найдено кладбище старых военных грузовиков ЗиЛ

Между тем, каждый из экземпялров эксперты оценивают по меньшей мере в 250 000 рублей. Среди увядающих грузовиков легко распознать ЗиЛ-131 и ЗиЛ-151. Венчают картину останки старого японского внедорожника.

Стоит добавить, что автомобильных свалок в нашей стране — великое множество. Причем некоторые из них — прямо-таки находка для коллекционеров. Ведь частенько в подобных местах можно обнаружить не просто редкие, но и, порой, уникальные образцы.