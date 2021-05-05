В Минске нашли целое «кладбище» Ё-мобилей

На помять об этом проекте остались несколько прототипов «Ё-мобилей». Три года назад их даже пытались продать, но желающих отдать от 32 до 200 тысяч долларов (именно столько просили за концепты продавцы) тогда не нашлось.
А сейчас журналисты белорусского портала TUT.BY оьнаружили место последнего пристанища «Ё-мобилей» — все они стоят возле одного из производственных цехов в минском микрорайоне Дражня.
Как отмечают наши белорусские коллеги, на стоянке сейчас находится девять машин, две из которых — самые первые прототипы конда 2010 года. Притом на бело-синем экземпляре весной 2011-го прокатился лично Владимир Путин, на тот момент находившийся в должности премьер-министра.
— Сейчас эта машина представляет собой унылое зрелище — сложно представить, что еще каких-то десять лет назад она олицетворяла собой последние научные достижения, — с сожалением констатируют нашедшие «кладбище» корреспонденты.
Надо заметить, что автомобили стоят возле офиса инжиниринговой компании «Кейджи Импекс», костяк которой составляют как раз выходцы из нашумевшего проекта «Ё-мобиль». Но как распорядиться этим наследством, сотрудники фирмы, похоже, не знают.
И продолжая тему отчественного автопрома. Как неоднократно предсказывал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ начинает перенос производства LADA Niva Travel на основную производственную площадку — линию Niva Legend. Подробности — в нашем материале.