В Минске нашли целое «кладбище» Ё-мобилей

Фото: tut.by.
Что такое «Ё-мобиль», россиянам рассказывать не надо: этот амбициозный проект миллионера Михаила Прохорова должен был осчастливить нас целым семейством недорогих автомобилей. Только за первые месяцы после начала приема заказов на несуществующие еще машины было оставлено 150 000 заявок! Но, как известно, дальше дело не пошло.

На помять об этом проекте остались несколько прототипов «Ё-мобилей». Три года назад их даже пытались продать, но желающих отдать от 32 до 200 тысяч долларов (именно столько просили за концепты продавцы) тогда не нашлось.

А сейчас журналисты белорусского портала TUT.BY оьнаружили место последнего пристанища «Ё-мобилей» — все они стоят возле одного из производственных цехов в минском микрорайоне Дражня.

Как отмечают наши белорусские коллеги, на стоянке сейчас находится девять машин, две из которых — самые первые прототипы конда 2010 года. Притом на бело-синем экземпляре весной 2011-го прокатился лично Владимир Путин, на тот момент находившийся в должности премьер-министра.

Фото: tut.by.

— Сейчас эта машина представляет собой унылое зрелище — сложно представить, что еще каких-то десять лет назад она олицетворяла собой последние научные достижения, — с сожалением констатируют нашедшие «кладбище» корреспонденты.

Надо заметить, что автомобили стоят возле офиса инжиниринговой компании «Кейджи Импекс», костяк которой составляют как раз выходцы из нашумевшего проекта «Ё-мобиль». Но как распорядиться этим наследством, сотрудники фирмы, похоже, не знают.

И продолжая тему отчественного автопрома. Как неоднократно предсказывал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ начинает перенос производства LADA Niva Travel на основную производственную площадку — линию Niva Legend. Подробности — в нашем материале.

производители, скандал
5 мая 2021
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