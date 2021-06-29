Как возместить ущерб от потопа и упавшего на машину дерева

Напомним, что около года назад в подобную ситуацию попал корреспондент портала «АвтоВзгляд»: его авто было фактически «затоталено» упавшим деревом, которое, как позже выяснилось, давно должно было быть спилено коммунальщиками в виду своей старости.

Но поскольку ГБУ «Жилищник» этого не сделало, проявив полную некомпетентность, ущерб было решено взыскать именно с него через суд, посколько добровольно платить за свою некомпетентость эта структура не захотела категорически.

И, вы знаете, получилось! Правда, на это ушел без малого год и понадобилась куча экспертиз, включая дендрологическую. Однако машину в итоге восстановили за счет ГБУ «Жилищник». Поэтому автовладельцам, попавшим в такую же ситуацию — прямая дорога в суд.