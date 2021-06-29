Как возместить ущерб от потопа и упавшего на машину дерева

Напомним, что около года назад в подобную ситуацию попал корреспондент портала «АвтоВзгляд»: его авто было фактически «затоталено» упавшим деревом, которое, как позже выяснилось, давно должно было быть спилено коммунальщиками в виду своей старости.
Но поскольку ГБУ «Жилищник» этого не сделало, проявив полную некомпетентность, ущерб было решено взыскать именно с него через суд, посколько добровольно платить за свою некомпетентость эта структура не захотела категорически.
И, вы знаете, получилось! Правда, на это ушел без малого год и понадобилась куча экспертиз, включая дендрологическую. Однако машину в итоге восстановили за счет ГБУ «Жилищник». Поэтому автовладельцам, попавшим в такую же ситуацию — прямая дорога в суд.
Туда же, кстати говоря могут направиться и владельцы авто, пострадавших от потопа, случившегося в тот же день. Иск можно предъявлять и к дорожным службам, и к владельцам парковок-стоянок. Ведь если они продолжали собирать плату за парковку при любых погодных условиях, значит несут ответственность за оставленные на них авто.
При этом не надо бояться, что тот же «Жилищник» будет инсинуировать на тему чрезвычайной ситуации и т. д. Чтобы признать случившееся ЧС нужно, чтобы порывы ветра были сильнее, чем 25 м/с, а таких предупреждений не рассылает ни Гидрометцентр, ни МЧС. Иначе говоря, 28 июня был просто сильный ветер, так что всю ответственность, что он повалил старые, больные, не кронированные деревья лежит на эксплуатирующих организациях.
Впрочем, эту проблему, от которой страдают сотни, если не тысячи автовладельцев по всей стране, можно и нужно решать на другом уровне, введя в Закон РФ «Об ОСАГО» статью об обязательном страховании ответственности коммунальщиков.