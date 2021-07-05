Московская ГИБДД будет жестко штрафовать водителей исподтишка

Напомним, что о начале скрытого патрулирования сотрудниками ГИБДД московских улиц впервые было громогласно объявлено еще в 2015 году. Однако ни о каких реальных успехах в этом направлении так с тех пор и не заявлялось. Фактически, кроме пары образцово-показательных рейдов с представителями СМИ, никаких результатов та кампания за много лет не продемонстрировала.

А ведь именно скрытое патрулирование могло бы предотвратить такие громкие трагедии, как ДТП пьяного актера Ефремова или дорожные выкрутасы блогера Эдварда Билла. И вот теперь вновь гаишное «скрытое патрулирование» представляется общественности как некая новинка, призванная повысить безопасность дорожного движения в городе.

Будем надеяться, что на этот раз ГИБДД пойдет дальше громких заявлений для прессы и на практике займется «скрытым патрулированием».