В России ужесточили наказание за «пьяное» вождение

Так, если за водителем уже числится судимость за ДТП в состоянии опьянения с серьезными последствиями, а он снова оказался за рулем нетрезвым, ему будет грозить до трех лет лишения свободы вместо прежних двух.

Кроме того, нарушителю грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от двух до трех лет. В списке санкций также значатся ограничение свободы и принудительные работы сроком до трех лет.

Вдобавок водителя могут лишить права занимать определенные должности или вести деятельность на срок до шести лет. В общем, наказания прописаны достаточно суровые… Но остановят ли они любителей прохватить на авто, находясь подшофе, большой вопрос.

Кстати, не секрет, что сотрудники Госавтоинспекции зачастую проводят освидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения своими силами — не обращаясь в медицинские учреждения. В итоге аж 80% пьяных автомобилистов вообще не попадают в поле зрения наркологических диспансеров. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему.