У сенатора Арашукова отобрали коллекцию автомобилей

Напомним, что два года назад Рауф Арашуков был лишен неприкосновенности, после чего ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 «Участие в преступном сообществе», части 4 статьи 309 «Принуждение к даче показаний с применением насилия», а также по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В свою очередь, сын Рауфа, Рауль Арашуков, является главным фигурантом уголовного дела по поводу хищения газа у ПАО «Газпром» на 31 млрд рублей. Ему недавно было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Сейчас же Басманный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив доход государства имущество, которое, по мнению надзорного ведомства, было приобретено Арашуковыми в нарушение антикоррупционного законодательства.

ТАСС уточняет, что семейство лишилось роскошного автопарка, в который входили автомобили Lexus, Toyota, Mercedes-Benz, Bentley, Hummer, Porsche, плюс ретроавтомобиль ЗИС-115, а также автобусы ГАЗ и ПАЗ.

И еще одна история, правда, о жуликах масштабом помельче. Когда жителю Владимирской области объявили, что компания планирует сокращение штатов, а потому неплохо бы ему подыскивать себе работу, мужчина решил напоследок разбогатеть за счет некогда родной фирмы.