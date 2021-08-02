Собянин пообещал не вводить платный въезд в центр Москвы

— Пока нет. Сейчас нет критичности с дорожной ситуацией, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос РБК, рассматривают ли столичные власти вопрос введения платы за въезд в центр города.

Он пояснил, что развитие городской инфраструктуры и общественного транспорта помогает властям столицы справляться с проблемами растущего мегаполиса. Собянин также заявил, что количество жителей столицы увеличивается на миллион человек каждые 10 лет.

Напомним, что обещания московских властей не вводить те или иные ужесточения для столичных водителей заканчиваются, как правило, появлением новых ограничений. Так произошло в свое время с введением платной парковки в Москве. Сначала чиновники обещали не вводить ее за пределами Бульварного кольца, но ввели в пределах Садового, обещая, что дальше — ни-ни. Потом платная парковка захватила весь центр в границах ТТК. А теперь платные стоянки добрались до МКАД. Не исключено, что обещания Собянина относительно платы за въезд в центр Москвы — из той же серии.