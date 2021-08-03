Московские водители призывают к бойкоту ресторанов, оккупировавших городские парковки

В ближайшее время на четырех улицах столицы вместо парковок появятся парклеты, о которых на протяжении нескольких лет грезили некоторые урбанистические сообщества в интернете. Даже московский Дептранс не преминул позавидовать зарубежному опыту, согласно которому счастливые жители Бостона, Филадельфии, Ванкувера, Далласа и Сан-Франциско, давно распробовали прелесть обедов и проведения досуга на проезжей части.

И вот вслед за прогрессивным опытом из-за рубежа, в ближайшее время парклеты появятся в Никитском и Даевом переулках, на Пятницкой улице и Кадашевской набережной в Москве. Любопытно, что разместившие новость телеграм каналы утверждают, что летние веранды вместо парковок появятся якобы там, где всегда есть свободные стояночные места.

Московские автовладельцы, ознакомившихся со списком улиц, на этом моменте наверняка разразятся гомерическим хохотом. Усилится он на продолжении новости о том, что занимать дефицитные парковочные места летние веранды ресторанов обещают аж до 1 ноября этого года. Как тут не вспомнить известное выражение «назло маме уши отморожу»! Но все мы помним зимний московский велопарад в минус, кажется, 25, так что нас уже ничем не удивишь.