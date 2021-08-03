Московские водители призывают к бойкоту ресторанов, оккупировавших городские парковки

В ближайшее время на четырех улицах столицы вместо парковок появятся парклеты, о которых на протяжении нескольких лет грезили некоторые урбанистические сообщества в интернете. Даже московский Дептранс не преминул позавидовать зарубежному опыту, согласно которому счастливые жители Бостона, Филадельфии, Ванкувера, Далласа и Сан-Франциско, давно распробовали прелесть обедов и проведения досуга на проезжей части.
И вот вслед за прогрессивным опытом из-за рубежа, в ближайшее время парклеты появятся в Никитском и Даевом переулках, на Пятницкой улице и Кадашевской набережной в Москве. Любопытно, что разместившие новость телеграм каналы утверждают, что летние веранды вместо парковок появятся якобы там, где всегда есть свободные стояночные места.
Московские автовладельцы, ознакомившихся со списком улиц, на этом моменте наверняка разразятся гомерическим хохотом. Усилится он на продолжении новости о том, что занимать дефицитные парковочные места летние веранды ресторанов обещают аж до 1 ноября этого года. Как тут не вспомнить известное выражение «назло маме уши отморожу»! Но все мы помним зимний московский велопарад в минус, кажется, 25, так что нас уже ничем не удивишь.
Неудивительно и то, как отреагировали отсмеявшиеся водители на новацию: в сообществах «Синие ведерки» и «Автомобилисты Москвы» появился призыв бойкотировать заведения общепита, решившиеся нанести очередной удар по автомобилистам:
«Частное благо владельцев ресторана ставится выше общественного блага в виде парковки, и без того дефицитной. В нормальном обществе такое недопустимо. Они считают, что их бизнес важнее, чем наша возможность припарковаться. Надеюсь, все автомобилисты Москвы такой ход поддержат — ни рубля тем, кому плевать на общественное благо!», говорится в обращении к автовладельцам.
– Коммерческая компания ООО «Пробок.нет» и ряд рестораторов решили, что вместо парковки лучше создать веранды, которые они назвали парклетами, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» инициатор обращения о бойкоте ресторанов, вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. — По сути, парклеты будут открыты на проезжей части. При этом благо общественное уступает коммерческой прибыли конкретных компаний и лоббистов, которые их поддержали. Понятно, что такое решение невозможно без санкции Дептранса Москвы, который таким образом продолжает борьбу с автомобилистами путем максимального сокращения и без того остродефицитной парковки. Конечно, в таких условиях автовладельцы должны показать этим ресторанам, что нельзя ставить свою прибыль выше общественного блага. Поэтому считаю необходимым проведение бойкота этих четырех заведений. Москвичи должны знать, кто готов поддерживать правила общежития, а кто беспокоится только о своём кармане…
В комментариях к обращению о бойкоте автомобилисты обратили внимание и еще на один важный фактор, который не звучал ни в модных урбанистических сообществах, ни в публикациях о парклетах городских властей — на безопасность подобной конструкции на проезжей части.
Один заснувший таксист или пьяный водитель иной раз выбивает страйк на защищенных как минимум высоким бордюром тротуарах. Что будет, если он врежется в такой вот, лишенный всякой защиты, находящийся прямо на дороге, парклет?
И кстати, кто возьмет на себя ответственность за новый фактор аварийности в городе? Или как с самокатами будет — виноватых нет, они из-под земли сами по себе выросли.