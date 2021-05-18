Дептранс бьет автобусом по столичным парковкам

Проект, же который рабочие показали жителями, предусматривает не только установку знаков, но и бетонирование — например, газона и парковочных карманов у дома №24, который оформил право собственности на участок. Теперь здесь планируется пустить пешеходный переход. Возмущенные таким самоуправством владельцы квартир дома №18 терпеть не стали и остановили работы ЦОДД на своей придомовой территории, где планировалась установка запрещающего знака, так как решение об использовании участка не было принято на общем собрании собственников.



— Департамент транспорта руководствуется своими схемами улично-дорожной сети, поэтому вопрос о том, насколько правомочно его решение — менять схему организации дорожного движения на этой улице, довольно спорный, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию специалист по вопросам земельного права, глава совета депутатов Таганского района Илья Свиридов. — Исходя из кадастровых данных понятно, что эта территория является придомовой. Иначе говоря, решение о порядке использования, обеспечения доступа туда, может приниматься общим собранием ее собственников. При желании жители хоть забор с воротами могут поставить, если примут такое коллективное решение. Формально его нужно будет согласовать с районными депутатами, но также это возможно сделать и без оного, просто по факту наличия права собственности на землю. Поэтому единственный совет жителям — провести общее собрание собственников и определить порядок управления и пользования данным земельным участком…

Все же странно, что ЦОДД не в курсе того, что улица оформлена в своих изначальных границах, и что парковочные карманы являются частью придомовых участков, решать судьбу которых могут только их владельцы, недоумевают жители Марфино. Тем более, что в 2018 году этот вопрос уже поднимался предыдущим главой управы, предлагавшим расширить улицу за счет увеличения парковочных карманов, забетонировав полосы газона, но получившем решительный отказ местных жителей. И вот, противостояние «асфальт вместо парковок» выходит на новый виток.