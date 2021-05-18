Дептранс бьет автобусом по столичным парковкам

— Поскольку главы управы или его заместителей на месте не оказалось, мы беседовали с представителем отдела благоустройства, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» житель Малой Ботанической улицы Иван Лясников. — По его информации по нашей улочке планируют запустить полноразмерный автобус, для чего здесь изменятся правила парковки. По нашим подсчетам, введение вместо «елочки» параллельного принципа парковки в карманах и запрет на параллельную парковку вдоль границы проезжей части в тех местах, где карманы отсутствуют, сократит количество парковочных мест на 60—70%. Что критично скажется на уровне комфорта жизни жителей улицы. Ведь сейчас Малая Ботаническая — редкое место в Москве, где нет проблем с парковкой, но благодаря нововведениям они точно появятся…
На вопрос о том, на каком основании производят работы представители транспортных ведомств, жителям улицы был продемонстрирован проект организации движения на Малой Ботанической улице, который предусматривает изменение принципа парковки в карманах от дома №12 до дома №24, то есть практически на половине улицы.
— Мы уже написали в электронную приемную на сайт ЦОДД. Управа района также пообещала запросить детали по своим каналам. В наших планах получить официальный ответ от транспортных чиновников, чтобы понять, как нам действовать дальше. Но даже в том случае, если ЦОДД приведет существенные аргументы для изменения режима парковки, мы уверены, что общими усилиями можно найти более комфортное для жителей улицы решение — например, организовать одностороннее движение, которое уже введено в начале Малой Ботанической, — считает Лясников.
Сегодня для жителей Марфино совершенно непонятно решение запустить маршрут автобуса по Малой Ботанической улице. Да и информацию об этом в профильном разделе транспортного портала Москвы марфинцам найти не удалось. Как и данных о том, о каком вообще маршруте идет речь, не говоря уже о его необходимости, ведь по улице уже ходит маршрутка №379, всегда пустая, а в пяти минутах на соседней Ботанической, в пешей доступности, расположены остановки общественного транспорта.
Для понимания, почему так возмущены марфинцы, есть еще один важный момент. В 2019 году жители улицы не поленились и добились утверждения проекта межевания квартала, в котором расположена Малая Ботаническая. У данного проекта есть интересная особенность: он отводит имеющиеся на улично-дорожной сети парковочные карманы к участкам домов. То есть, по сути, считают местные жители, парковочные карманы являются собственностью владельцев квартир домов, стоящих на улице. Сейчас жители улицы активно ставят участки на кадастровый учет и оформляют общедолевую собственность на участки домов. Например, на данный момент оформлены участки домов №4, 10, 12, 18, 21 и 24.
Проект, же который рабочие показали жителями, предусматривает не только установку знаков, но и бетонирование — например, газона и парковочных карманов у дома №24, который оформил право собственности на участок. Теперь здесь планируется пустить пешеходный переход. Возмущенные таким самоуправством владельцы квартир дома №18 терпеть не стали и остановили работы ЦОДД на своей придомовой территории, где планировалась установка запрещающего знака, так как решение об использовании участка не было принято на общем собрании собственников.
— Департамент транспорта руководствуется своими схемами улично-дорожной сети, поэтому вопрос о том, насколько правомочно его решение — менять схему организации дорожного движения на этой улице, довольно спорный, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию специалист по вопросам земельного права, глава совета депутатов Таганского района Илья Свиридов. — Исходя из кадастровых данных понятно, что эта территория является придомовой. Иначе говоря, решение о порядке использования, обеспечения доступа туда, может приниматься общим собранием ее собственников. При желании жители хоть забор с воротами могут поставить, если примут такое коллективное решение. Формально его нужно будет согласовать с районными депутатами, но также это возможно сделать и без оного, просто по факту наличия права собственности на землю. Поэтому единственный совет жителям — провести общее собрание собственников и определить порядок управления и пользования данным земельным участком…
Все же странно, что ЦОДД не в курсе того, что улица оформлена в своих изначальных границах, и что парковочные карманы являются частью придомовых участков, решать судьбу которых могут только их владельцы, недоумевают жители Марфино. Тем более, что в 2018 году этот вопрос уже поднимался предыдущим главой управы, предлагавшим расширить улицу за счет увеличения парковочных карманов, забетонировав полосы газона, но получившем решительный отказ местных жителей. И вот, противостояние «асфальт вместо парковок» выходит на новый виток.