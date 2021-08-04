Пьяный аварийщик Ефремов снова попробует скостить себе срок

Фото: avatars.mds.
Актер Михаил Ефремов, осужденный к восьми годам лишения свободы за смертельно-пьяную аварию, совершенную им в пьяном виде, отбыл в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Белгородской области совсем немного времени. Однако армия адвокатов не устает биться за сокращение тюремного срока для своего подзащитного. Каким образом, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Алексей Кованов

Так, в конце ноября 2020 года родственники погибшего в ДТП водителя-курьера отказались от иска в 3 100 000, так как Ефремов закрыл перед ними все долги. А поскольку «гражданин-поэт» полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном, теперь артисту неплохо бы смягчить суровый приговор — во всяком случае, такова логика защиты Михаила Олеговича.

Также адвокаты подчеркнули, что до аварии актер занимался благотворительностью, получил множество благодарностей и госнаград, а в колонии был несколько раз поощрен за безупречную работу и достойное поведение.

В итоге, суд назначил на 15 сентября рассмотрение кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову — ее рассмотрит второй кассационный суд. Так что многосерийная драма, благодаря стараниям защитников пьяного аварийщика, будет иметь продолжение.

А вот гособвинение считает, что никаких оснований для изменения приговора в пользу снижения начисленных знаменитому артисту лет за убитого в пьяном ДТП человека нет. Сторона обвинения даже просит, чтобы виновник аварии отбывал не 7 лет и 6 месяцев, а все 8.

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4 августа 2021
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