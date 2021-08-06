Парковку во дворах предлагают сделать платной

Экспертный центр «Пробок.нет» уверен, что освободить (или, во всяком случае, разгрузить) дворы поможет только введение платы — ее можно сделать почасовой или помесячной, а вырученные деньги распределять по воле жителей. На эти средства можно, например, перестроить детскую площадку, организовать дополнительные парковку и так далее.

В комментариях под записью публика высказывалась строго негативно. Дескать, битком набитые машинами дворы — явление, возникшее, когда столичные власти ввели платную парковку на улицах Москвы. А если на придомовые территории будут пускать только за деньги, то пусть тогда улицы снова становятся бесплатными для автомобилистов.

Между тем, в столичной автомобильной среде наступил черный понедельник. Который, правда, может обернуться таковым и для замотанного куар-кодами и карантинами ресторанного бизнеса. Анонсированные Департаментом транспорта Москвы парклеты — летние веранды на дефицитных парковочных местах — все-таки обещают появиться в городе уже в ближайшее время.

Услышав эту новость, общественники тут же призвали к бойкоту четырех ресторанов-первопроходцев сомнительной инициативы. Что послужило причиной очередного конфликта «улучшателей» города и автовладельцев, разобрался портал «АвтоВзгляд».