Как оштрафуют водителя, «подрезавшего» машину скрытого патрулирования ГИБДД

Наглое поведение на дорогах столицы целого «букета» интернет-блогеров, плюющих на ПДД и не стесняющихся демонстрировать это в своих «каналах», привело, в конечном счете, к возрождению скрытого патрулирования ГИБДД на улицах столицы — силами экипажей машин без полицейской раскраски.

И теперь в прессе чуть ли не еженедельно публикуются репортажи о работе доблестных «скрытых полицейских» на дорогах Москвы, сопровождаемые отчетами о пресеченных ими правонарушениях. Высокому пафосу подобных сообщений не мешает даже то, что большинство замеченных скрытыми патрулями полиции проступков водителей, как показывает практика, сводится к банальщине в виде непристегнутых ремней безопасности или перебору с тонировкой на автостеклах.

Но это не смущает правоохранителей. Ведь смысл подобных публикаций в СМИ иной: показать, что ГИБДД теперь якобы вездесуща, незрима и неотразима для нарушителей ПДД. В связи с этим мы разобрались: так ли страшен черт для нормального водителя, как его пытаются «малевать» полицейские пиарщики?

В качестве экстремального варианта мы решили рассмотреть с правовой точки зрения случай, когда автомобилист вольно или невольно «подрезает» машину скрытого патрулирования ГИБДД. Что ему за это будет от таинственных полицейских, если касания (то есть ДТП) при этом не происходит?