Россияне окончательно сделали выбор в пользу автоматических коробок

Если верить оценке аналитического агентства «Автостат», по итогам первого полугодия россияне забрали из автосалонов 520 000 автомобилей с автоматической трансмиссией. Это составляет аж 64% от общего объема реализации новеньких легковушек.

И, скорее всего, на этой отметке рынок на какое-то время стабилизируется — во всяком случае такой вывод можно сделать из статистики первого и второго кварталов 2021-го. Ведь понятно, что человек, покупающий LADA Grnata за 510 000 рублей вряд ли захочет доплачивать 90 000 «ц6елковых» за «двухпедальный» вариант вазовского «бюджетника».

Между тем, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги прошлого месяца: по данным комитета автопроизводителей, в июле российский рынок новых автомобилей просел на 6,5% — дилеры реализовали 132 640 легковых и легких коммерческих машин. Если же смотреть показатели за первые семь месяцев, то продажи, напротив, выросли.