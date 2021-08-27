Почему громкая музыка в машине может стать причиной эвакуации

фото kicx
Столичные власти, видимо — в преддверии выборов, обратили внимание на самую главную проблему, тревожащую жителей Москвы. Оказывается, единственное, что мешает москвичам жить, это громкая музыка, доносящаяся из автомобилей. И мэр города Сергей Собянин решил спасти электорат от раздражающих звуков! Портал «АвтоВзгляд» анализирует внезапную инициативу градоначальника.
Максим Строкер

На своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин громко заявил, что существующий штраф за нарушение тишины составляет всего 500 рублей и этого недостаточно. Видимо, речь идет о ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ. Она посвящена нарушениям «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов», и шум в ночное время — это по ее части.

Но по мнению Собянина, за нарушение покоя горожан громким автозвуком штраф должен составить 5000 ₽ Причем, привязать его надо к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом. Кроме того, мэр собрался ввести практику эвакуации на штрафстоянку мотоциклов и авто нарушителей тишины. В том числе и тех, у кого звук выхлопа слишком громок.

Собянин пообещал внести в Мосгордуму проект соответствующего закона. А позднее аналогичная инициатива, по его словам, будет внесена и в Госдуму, чтобы подобные нормы действовали по всей России. Скорее всего, в столице закон примут «на раз-два». Что же касается Госдумы, то вполне вероятно, что свежевыбранные депутаты с энтузиазмом займутся очередным закручиванием гаек для автомобилистов.

Так что перспектива в ближайшем будущем получить новый драконовский штраф и эвакуацию за слишком громкую музыку или выхлоп, для российских водителей вполне реальна.

фото sib.fm

Однако экспертов портала «АвтоВзгляд» смутил целый ряд нелогичностей в инициативе мэра, которые уже сейчас ставят под сомнение ее жизнеспособность. Возьмем, к примеру, громкую музыку. Первый вопрос: кто станет выписывать штрафы за это правонарушение? Сотрудники ГИБДД точно не будут — они работают исключительно в рамках федеральных законов. Московский КоАП им «параллелен». Видимо, за любителями мощных аудиосистем начнут гоняться работники Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Причем пешком: патрульных авто в штате этой организации нет.

Но даже в случае введения ответственности за громкую музыку из авто на федеральном уровне, все равно никто ловить «меломана» не станет. Поскольку ему достаточно будет при встрече с инспектором ГИБДД просто убавить громкость колонок и все: причина нарушения устранена — счастливого пути…

Отдельного внимания, кстати, заслуживает пассаж о привязке размера штрафа «за музыку» к мощности мотора машины, из которой она доносится. Похоже, какой-то шутник убедил мэра, что чем мощнее у машины мотор, тем громче музыка в ее салоне… Видимо, он никогда не встречал экземпляров древней вазовской «копейки», в которую «напихано» аудиооборудования на 500 000 рублей.

фото excellent-moto

К эвакуации на штрафстоянку машин с громким выхлопом тоже есть вопросы. Не секрет, что чаще всего на улицах городов ревут не машины, а мотоциклы. Именно они, а не любители поставить на свой драндулет прямоточный выхлоп, чаще всего нарушают покой горожан. Но штука в том, что подавляющее большинство воющих на улицах мотоциклов оснащены вполне штатными глушителями. То есть, официально допущены для езды по дорогам общего пользования. В том числе, и в соответствии с действующими нормативам шумности.

Если их — на штрафстоянку, то кто следующий в очереди на эвакуацию? Может, начнем гнобить и штрафовать все современные авто со слишком ярким светодиодным светом фар? Мало ли кого из жителей они могут нечаянно ослепить ночью!

Да и в случае с откровенным «прямотоком» все не так очевидно. А вдруг у меня не самопально установленный громкий выхлоп, а просто глушитель только что прогорел? И я ищу место парковки, чтобы дождаться транспорта для отправки машины в ремонт? Какой инспектор сможет определить это со стороны? С внезапно сломавшимся глушителем тоже на штрафстоянку отправлять? Зачем — ведь там мое авто точно чинить не будут, а только сдерут кучу денег «за эвакуацию и хранение».

В общем, «автозвуковая» инициатива столичного мэра вызывает массу вопросов уже на текущем этапе. Будем надеяться, что она так и останется всего лишь одной из PR-гримас компании по выборам депутатов Госдумы.

штрафы, КоАП, безопасность дорожного движения
27 августа 2021
681