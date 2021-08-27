Почему громкая музыка в машине может стать причиной эвакуации

На своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин громко заявил, что существующий штраф за нарушение тишины составляет всего 500 рублей и этого недостаточно. Видимо, речь идет о ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ. Она посвящена нарушениям «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов», и шум в ночное время — это по ее части.

Но по мнению Собянина, за нарушение покоя горожан громким автозвуком штраф должен составить 5000 ₽ Причем, привязать его надо к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом. Кроме того, мэр собрался ввести практику эвакуации на штрафстоянку мотоциклов и авто нарушителей тишины. В том числе и тех, у кого звук выхлопа слишком громок.

Собянин пообещал внести в Мосгордуму проект соответствующего закона. А позднее аналогичная инициатива, по его словам, будет внесена и в Госдуму, чтобы подобные нормы действовали по всей России. Скорее всего, в столице закон примут «на раз-два». Что же касается Госдумы, то вполне вероятно, что свежевыбранные депутаты с энтузиазмом займутся очередным закручиванием гаек для автомобилистов.

Так что перспектива в ближайшем будущем получить новый драконовский штраф и эвакуацию за слишком громкую музыку или выхлоп, для российских водителей вполне реальна.