Почему громкая музыка в машине может стать причиной эвакуации

На своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин громко заявил, что существующий штраф за нарушение тишины составляет всего 500 рублей и этого недостаточно. Видимо, речь идет о ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ. Она посвящена нарушениям «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов», и шум в ночное время — это по ее части.
Но по мнению Собянина, за нарушение покоя горожан громким автозвуком штраф должен составить 5000 ₽ Причем, привязать его надо к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом. Кроме того, мэр собрался ввести практику эвакуации на штрафстоянку мотоциклов и авто нарушителей тишины. В том числе и тех, у кого звук выхлопа слишком громок.
Собянин пообещал внести в Мосгордуму проект соответствующего закона. А позднее аналогичная инициатива, по его словам, будет внесена и в Госдуму, чтобы подобные нормы действовали по всей России. Скорее всего, в столице закон примут «на раз-два». Что же касается Госдумы, то вполне вероятно, что свежевыбранные депутаты с энтузиазмом займутся очередным закручиванием гаек для автомобилистов.
Так что перспектива в ближайшем будущем получить новый драконовский штраф и эвакуацию за слишком громкую музыку или выхлоп, для российских водителей вполне реальна.
Однако экспертов портала «АвтоВзгляд» смутил целый ряд нелогичностей в инициативе мэра, которые уже сейчас ставят под сомнение ее жизнеспособность. Возьмем, к примеру, громкую музыку. Первый вопрос: кто станет выписывать штрафы за это правонарушение? Сотрудники ГИБДД точно не будут — они работают исключительно в рамках федеральных законов. Московский КоАП им «параллелен». Видимо, за любителями мощных аудиосистем начнут гоняться работники Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Причем пешком: патрульных авто в штате этой организации нет.
Но даже в случае введения ответственности за громкую музыку из авто на федеральном уровне, все равно никто ловить «меломана» не станет. Поскольку ему достаточно будет при встрече с инспектором ГИБДД просто убавить громкость колонок и все: причина нарушения устранена — счастливого пути…
Отдельного внимания, кстати, заслуживает пассаж о привязке размера штрафа «за музыку» к мощности мотора машины, из которой она доносится. Похоже, какой-то шутник убедил мэра, что чем мощнее у машины мотор, тем громче музыка в ее салоне… Видимо, он никогда не встречал экземпляров древней вазовской «копейки», в которую «напихано» аудиооборудования на 500 000 рублей.
К эвакуации на штрафстоянку машин с громким выхлопом тоже есть вопросы. Не секрет, что чаще всего на улицах городов ревут не машины, а мотоциклы. Именно они, а не любители поставить на свой драндулет прямоточный выхлоп, чаще всего нарушают покой горожан. Но штука в том, что подавляющее большинство воющих на улицах мотоциклов оснащены вполне штатными глушителями. То есть, официально допущены для езды по дорогам общего пользования. В том числе, и в соответствии с действующими нормативам шумности.
Если их — на штрафстоянку, то кто следующий в очереди на эвакуацию? Может, начнем гнобить и штрафовать все современные авто со слишком ярким светодиодным светом фар? Мало ли кого из жителей они могут нечаянно ослепить ночью!
Да и в случае с откровенным «прямотоком» все не так очевидно. А вдруг у меня не самопально установленный громкий выхлоп, а просто глушитель только что прогорел? И я ищу место парковки, чтобы дождаться транспорта для отправки машины в ремонт? Какой инспектор сможет определить это со стороны? С внезапно сломавшимся глушителем тоже на штрафстоянку отправлять? Зачем — ведь там мое авто точно чинить не будут, а только сдерут кучу денег «за эвакуацию и хранение».
В общем, «автозвуковая» инициатива столичного мэра вызывает массу вопросов уже на текущем этапе. Будем надеяться, что она так и останется всего лишь одной из PR-гримас компании по выборам депутатов Госдумы.