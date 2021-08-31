В каких городах России самые низкие цены на аренду авто

За время пандемии популярность краткосрочной и долгосрочной аренды в некоторых регионах страны выросла на 50%, одновременно с этим увеличился и средний чек суточного проката — от 22% до 31% — в зависимости от оператора.
В 2021 году из-за роста внутреннего туризма, большинство желающих арендовать автомобиль столкнулись с необходимостью бронировать его за несколько месяцев, а не в последний день перед поездкой, как это было до пика «коронакризиса».
Таким образом, процедура аренды личного транспорта в 2020 и 2021 годах стала занимать больше времени и стоить дороже. В России максимальный рост цен был зафиксирован в регионах с горнолыжными курортами — Сочи, Северная Осетия, Карачаево-Черкесская республика. В связи с этим, народный каршеринг стал единственным способом получить авто в аренду в короткий срок и по адекватной цене.
Примечательно, что в зависимости от региона и условий аренды цены разнятся. И, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель маркетплейса по аренде авто GetRentacar Александр Першиков, к примеру, Hyundai Solaris 2020 года выпуска с коробкой «автомат» в Москве за сутки обойдется в 2 800 рублей, а вот уже в Ростове-на-Дону — 3 600 рублей. Также предложенный в столице вариант подразумевает ограничение по суточному пробегу в 250 километров, в Ростове же на арендованном авто можно проехать и более 300 километров за день.
В регионах Дальнего Востока более дорогая аренда автомобилей по сравнению с центральной Россией: за сутки владения тем же Hyundai Solaris придется заплатить 3 850 рублей с учетом ограничения по пробегу аналогично ростовскому.
Цены на аренду авто и их наличие в сегменте народного каршеринга могут варьироваться в зависимости от сезона и спроса. Наиболее пиковый периодй востребованности прокатных машин — новогодние каникулы, майские праздники и сезон летних отпусков, включая сентябрь. Если планировать поездку в это время, лучше бронировать автомобиль за пару месяцев.