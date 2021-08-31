В каких городах России самые низкие цены на аренду авто

За время пандемии популярность краткосрочной и долгосрочной аренды в некоторых регионах страны выросла на 50%, одновременно с этим увеличился и средний чек суточного проката — от 22% до 31% — в зависимости от оператора.

В 2021 году из-за роста внутреннего туризма, большинство желающих арендовать автомобиль столкнулись с необходимостью бронировать его за несколько месяцев, а не в последний день перед поездкой, как это было до пика «коронакризиса».

Таким образом, процедура аренды личного транспорта в 2020 и 2021 годах стала занимать больше времени и стоить дороже. В России максимальный рост цен был зафиксирован в регионах с горнолыжными курортами — Сочи, Северная Осетия, Карачаево-Черкесская республика. В связи с этим, народный каршеринг стал единственным способом получить авто в аренду в короткий срок и по адекватной цене.